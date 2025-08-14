Jaume Anglada, operado con éxito de la cadera y pendiente de dos nuevas cirugías

Jaume Anglada (52 años)continúa su recuperación en la UCI del Hospital Universitario de Son Espases después del grave accidente que sufrió la madrugada del pasado 8 de agosto cuando un coche que realizaba una maniobra prohibida lo arrolló mientras él conducía motocicleta. El responsable, un joven de 20 años que permanece en prisión provisional, triplicaba la tasa de alcoholemia.

El cantante y amigo íntimo del Rey Felipe VI, ha sido intervenido quirúrgicamente de la cadera este miércoles y, según el último parte médico, la operación fue un éxito y el artista se encuentra «estable dentro de la gravedad» de su caso, auque continuará en la Unidad de Cuidados Intensivos para ser monitoreado constantemente. La intervención contó en colocarle placas en la pelvis y recolocarle la cabeza del fémur, huesos que se vieron afectados por el fuerte impacto.

Ahora, se contempla que en los próximos días Anglada vuelva a pasar por el quirófano para ser operado de la muñeca y de la mandíbula, otras de las graves lesiones que ocasionó el siniestro. Según informa 'Última Hora', estaría previsto que el hospital facilite un nuevo parte médico este viernes 15 de agosto.

Desde su ingreso, su mujer, Pilar Aguiló (49 años), ha permanecido a su lado en todo momento, manteniendo la carística discreción que define a su familia. Por otro lado, el cantautor ha recibido la visita de rostros conocidos como su compañera de canto, Carolina Cerezuela, quien fue acompañada de su marido, el extenista Carlos Moyá, para brindarle su apoyo tanto a él como a su familia en estos momentos de incertidumbre.

Por su parte, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, recibieron la noticia mientras se encontraban de vacaciones. Si bien ningún miembro de la Familia Real se ha acercado al hospital, se sabe que siguen muy de cerca el caso de su amigo y sobre todo, mantienen una comunicación constante con Pilar.

A la espera de una nueva actualización sobre la salud de Jaume Anglada, sus amigos y seguidores han llenado sus redes sociales con mensajes de ánimo y apoyo, tanto para el músico como para su familia, confiando en que el mallorquín supere este duro bache para poder retomar su vida y sobre todo, su carrera.