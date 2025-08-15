Última hora sobre el estado de salud de Jaume Anglada: presenta una evolución postoperatoria «satisfactoria y sin complicaciones»

A una semana de su accidente, Jaume Anglada continúa en la UCI del Hospital Universitario Son Espases. Esta semana, el cantante mallorquín fue intervenido quirúgicamente por las lesiones que fueron provocadas por su atropello la madrugada del pasado 8 de agosto. Sin embargo, todo comenzaría a mejorar. Según el último parte médico, la evolución postoperatoria del artista es «satisfactoria y sin complicaciones inmediatas».

Hace unos días, el amigo íntimo del Rey Felipe VI fue atropellado mientras circulaba en su motocicleta por la avenida Joan Miró, presenta múltiples fracturas y un traumatismo craneoencefálico agudo. El responsable, un joven de 20 años que triplicaba la tasa de alcoholemia, continúa en prisión provisional mientras las autoridades esclarecen los hechos.

Entre las intervenciones qurúrgicas a las que ha sido sometido Anglada están la operación de cadera, donde se le colocaron placas en la pelvis y se recolocó la cabeza del fémur; la extirpación del bazo y se prevén futuras cirguías para tratar las fracturas en muñeca y mandíbula.

Cabe resaltar que, durante los primeros días, Jaume ha permanecido sedado para controlar el dolor y permitir una recuperación más efectiva, motivo por el cual fue ingresaso en la Unidad de Cuidados Intensivos, para poder monitorearlo de cerca. A pesar de la complejidad de su estado, fuentes hospitalarias aseguran que Anglada está «estable dentro de lo grave» de sus lesiones.

Por su parte, Pilar Aguiló, su mujer, ha permanecido a su lado en todo momento, convirtiéndo en el principal apoyo tanto para el cantante como para su familia y amigos, entre ellos los Reyes Felipe VI y Letizia, quienes recibieron la noticia del accidente durante sus vacaciones.

Aunque el monarca no se ha aproximado al hospital, fuentes cercana a la Familia Real aseguran que la pareja ha solicitado estar informado en todo momento sobre la evolución del cantante. Además, se comunican a diario con la esposa de Jaume para saber su estado de salud y sobre todo, apoyar a Pilar en este duro momento.

Mientras tanto, el equipo médico del Hospital Son Espases mantiene una vigilancia constante, ajustando los tratamientos y evaluando la evolución de cada lesión para garantizar la mejor recuperación posible. La familia de Anglada ha pedido discreción y tranquilidad para que el cantante pueda centrarse únicamente en su proceso de recuperación, sin las presiones externas.

Por ahora, la prioridad es la recuperación física y neurológica de Anglada, y aunque su pronóstico sigue siendo reservado, la noticia de que sus operaciones han sido exitosas y que su evolución es estable representa un respiro para sus seres queridos y seguidores. Los próximos días serán decisivos, ya que el cantante podría someterse a nuevas intervenciones para completar la reparación de todas las lesiones derivadas del accidente.