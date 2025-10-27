Suscribete a
La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y tormentas por un tren de borrascas atlánticas

Iker Casillas rompe su silencio tras el robo en su casa en La Finca: «Estoy tranquilo»

El exguardameta confía plenamente en la justicia después de descubrir que dos personas de su entorno más cercano habrían sustraído parte de su exclusiva colección de relojes

Lo último del robo a Iker Casillas: un solo culpable, dos relojes y una venta de 26.000 euros

Iker Casillas rompe su silencio tras el robo en su casa en La Finca: «Estoy tranquilo»
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Iker Casillas (44 años) ha roto su silencio sobre el robo que vivió en su propia casa, un suceso que ha sacudido su entorno más íntimo y que, según fuentes policiales, habría sido cometifo por personas de su plena confianza.

El caso salió ... a la luz en 'El programa de Ana Rosa', el cual desveló que varios relojes de lujo de la colección del exportero habían desaparecido misteriosamente. Los ladrones, además, habrían sustituido las piezas originales por imitaciones casi idénticas, un detalle que hizo que el exfutbolista tardara en descubrir lo ocurrido.

