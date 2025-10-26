Katy Perry y Justin Trudeau hacen su primera aparición pública como pareja

Ya es oficial: Katy Perry y Justin Trudeau están saliendo para confirmarse como una de las parejas del año. Los dos han llevado el romance a un nuevo nivel al realizar su primera aparición pública como pareja este sábado, 25 de octubre, ... para celebrar el 41º cumpleaños de la cantante. Ocurrió en París, la ciudad de la luz.

La nueva pareja asistió a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse de la capital francesa en el aniversario del nacimiento de la estrella del pop. Katy Perry y Justin Trudeau despertaron los primeros rumores de romance durante el verano, cuando fueron vistos en una cita muy discreta en Montreal, Canadá, y más recientemente fueron cazados por los paparazzi a bordo de un yate por la costa californiana. Ya no se esconden.

La estrella del pop, de 41 años, y el exprimer ministro de Canadá, de 53, hicieron su primera aparición pública como pareja, según adelantó el portal TMZ. En las fotos obtenidas por el medio, se puede ver a la pareja saliendo del teatro cogidos de la mano y sonriendo.

Los pasos de la pareja

Katy Perry lucía un luminoso vestido rojo, mientras que el político optó por un look un poco más informal y relajado, llevando un conjunto completamente negro para su cita nocturna por las siempre románticas calles de Francia.

No se le dio demasiada importancia cuando se vio a Katy Perry y Trudeau cenando en Montreal en verano. Por entonces, la cantante se acababa de separar de Orlando Bloom. El político se divorció de Sophie Grégoire en 2023 tras 18 años. Pero hace un par de semanas, y tras no ser vistos juntos durante unos meses, los dos fueron fotografiados en septiembre abrazándose y besándose en un yate frente a la costa de Santa Bárbara. Ya no había dudas: estaban saliendo.

katy perry and justin trudeau making out omfg orlando bloom is crying for sure pic.twitter.com/wgyXdOkYuu — . (@likeathornrose) October 11, 2025

Una fuente declaró posteriormente a 'People' que Justin Trudeau había estado siguiendo los pasos de la cantante y que «incluso voló a California para verla durante un descanso de la gira. «Conectan fácilmente. Ella lo encuentra atractivo. Él ha sido muy respetuoso», agregó.

De gira con Katy Perry

Katy Perry sigue de gira por todo el mundo como parte de su exitoso Lifetimes Tour, y parece que el exprimer ministro canadiense acude a verla siempre que puede. La serie de conciertos comenzó en la Ciudad de México en abril y desde entonces la cantante ha pasado por Estados Unidos, Canadá y Australia.

Para celebrar su cumpleaños, Katy Perry compartió una publicación en sus historias de Instagram con un curioso mensaje de X en el que se burlaba de cómo su madre, Mary Perry, «liberaba a Katy Perry» de la misma manera que la cantante lanzaría un nuevo proyecto musical. Y a principios de semana, la artista celebró su signo zodiacal escribiendo en Instagram: «¡Hemos entrado oficialmente en la temporada de Escorpio!». También parece haber entrado de lleno en la 'temporada Trudeau'.