Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

Katy Perry y Justin Trudeau hacen su primera aparición pública como pareja

Han acudido juntos a un espectáculo de cabaret en París para celebrar el 41º cumpleaños de la cantante

Después de largos rumores, cenas y fotografías, el romance ya ha entrado en otra dimensión

Katy Perry y Justin Trudeau, cazados juntos dándose un gran beso en un yate por California

Katy Perry, en un concierto de su gira.
Katy Perry, en un concierto de su gira. GTRES

A.B. Buendía

Ya es oficial: Katy Perry y Justin Trudeau están saliendo para confirmarse como una de las parejas del año. Los dos han llevado el romance a un nuevo nivel al realizar su primera aparición pública como pareja este sábado, 25 de octubre, ... para celebrar el 41º cumpleaños de la cantante. Ocurrió en París, la ciudad de la luz.

