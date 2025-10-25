Suscribete a
Lo último del robo a Iker Casillas: un solo culpable, dos relojes y una venta de 26.000 euros

El presunto autor ha asegurado en 'El tiempo justo' que está «arrepentidísimo»

Ha señalado que actuó solo, que lo hizo por necesidad y que la empleada del hogar no tuvo nada que ver

Detenidos una limpiadora de la mansión de Iker Casillas y un vigilante de seguridad de la Finca por robarle cinco relojes de lujo

Iker Casillas, en una imagen reciente.
Iker Casillas, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

Nuevas noticias sobre el robo a Iker Casillas en su casa de La Finca: el presunto autor está arrepentidísimo, fueron dos relojes (y no cinco) los sustraídos, los ha vendido por 26.000 euros y pedido que no mezclen en el asunto ... a la asistenta del hogar detenida porque, según él, no ha tenido nada que ver.

