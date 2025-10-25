Lo último del robo a Iker Casillas: un solo culpable, dos relojes y una venta de 26.000 euros

Nuevas noticias sobre el robo a Iker Casillas en su casa de La Finca: el presunto autor está arrepentidísimo, fueron dos relojes (y no cinco) los sustraídos, los ha vendido por 26.000 euros y pedido que no mezclen en el asunto ... a la asistenta del hogar detenida porque, según él, no ha tenido nada que ver.

Así lo ha contado el propio caco a 'El tiempo justo', una versión que viene a cambiar bastantes cosas de las avanzadas inicialmente, si bien el disgusto no se lo quita nadie al exportero del Real Madrid. Y la policía también ha interrogado a Sara Carbonero dentro de la investigación.

La cosa se supo en la mañana del viernes, cuando se supo que Iker Casillas había sufrido un robo de relojes que fueron intercambiados por réplicas de los mismos en su domicilio de Pozuelo de Alarcón por unas réplicas casi idénticas. En un principio se habló de una empleada del hogar compinchada con el portero de La Finca para dar los cambiazos, pero en estas ha salido a escena el mismísimo ladrón para confesar que es él, y solo él, el autor material de los hechos.

«El único culpable soy yo»

El programa 'El tiempo justo' ha arrojado luz en todo este embrollo al contactar con el ladrón en exclusiva. Un reportero del programa ha adelantado tras hablar con él: «Efectivamente, se declara culpable. Él robó dos relojes, no cinco. Los vendió a una casa de relojes por 26.000 euros. Así lo dice literalmente». Y añadía: «Se enfrenta a 18 meses de prisión y se arrepiente muchísimo».

A continuación se ha dado paso a las declaraciones de voz del autor del robo: «El único culpable soy yo. Mi pareja no entiende de relojes. Se los cambiaba sin que ella se diera cuenta. Gané unos 26.000 euros. Lo hice porque tengo deudas, se me ha juntado todo. Las tarjetas de crédito, préstamos… No tenía salida. Ahora las consecuencias van a ser más graves».

Carlos es el nombre del portero de la urbanización y ha salido a defender a la empleada del hogar, asegurando que no tiene ninguna implicación de manera consciente en este asunto. «En esta parte la víctima es ella. Es lo que más me jode. La están haciendo culpable de algo que no es, nunca supo que yo le estaba dando el cambiazo», explicaba.

Reproches a Iker Casillas... y Sara Carbonero

El ladrón se arrepiente de todo. «Si yo llego a saberlo, nunca lo hubiera hecho», ha afirmado a 'El tiempo justo'. «Lo llevaba planeando desde febrero o marzo y tuve acceso a uno de ellos en julio», ha contado.

Dentro de la investigación, también se ha sabido que la policía habría hablado con Sara Carbonero, exmujer de Iker Casillas, para conocer más cosas acerca de la empleada y ver si queda descartada como participante e implicada en el robo. «Con Iker el trato era normal, era peor con la señora de Iker», ha confesado Carlos en referencia a la periodista. «Cobraba 1.500 euros al mes y se ocupaba de las dos casas. Empezó a trabajar cuando estuvo en Oporto y se mudó aquí. Era externa. Iba de lunes a viernes», ha detallado sobre la asistenta.

Carlos se ha despedido así de la audiencia, con reproche incluido al propietario de los relojes: «A Iker le diría que no culpara a la chica de servicio porque no tiene nada que ver. Yo la he utilizado y me arrepiento. No le pediría perdón porque a raíz de esto la ha tratado muy mal».