La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y tormentas por un tren de borrascas atlánticas
Muere a los 64 años José Manuel Ochotorena

La conmovedora confesión de Amaia Montero sobre su pasado: «Pensé muchas veces que no podría más»

La cantante ha publicado una carta en su perfil de redes sociales en la que ha agradecido la acogida por su vuelta a La Oreja de Van Gogh

La vida de Amaia Montero en 2025: sus problemas de salud, su relación actual con Gonzalo Miró y un patrimonio millonario

Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

El regreso de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh' es ya una realidad. Más de 12 meses después de que los rumores comenzaran tras la abrupta salida de Leire Martínez, la banda vasca confirmó el pasado miércoles la vuelta de ... la que fuera su primera cantante hasta el año 2007. Así lo anunciaron la semana pasada a través de un comunicado donde también hicieron pública la retirada temporal de Pablo Benegas.

