La conmovedora confesión de Amaia Montero sobre su pasado: «Pensé muchas veces que no podría más»
La cantante ha publicado una carta en su perfil de redes sociales en la que ha agradecido la acogida por su vuelta a La Oreja de Van Gogh
El regreso de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh' es ya una realidad. Más de 12 meses después de que los rumores comenzaran tras la abrupta salida de Leire Martínez, la banda vasca confirmó el pasado miércoles la vuelta de ... la que fuera su primera cantante hasta el año 2007. Así lo anunciaron la semana pasada a través de un comunicado donde también hicieron pública la retirada temporal de Pablo Benegas.
«Necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable [...] De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino», escribieron en el texto, publicado en sus redes sociales y su página web.
Además, la banda anunció su gira 'Tantas cosas que contar' que arrancará el 9 de mayo de 2026 en Bilbao. El grupo tuvo que sumar ocho nuevas fechas tras vender más de 100.000 entradas en una hora y agotar los billetes para los primeros conciertos de la gira. Ante esto, la irundarra ha querido agradecer la acogida que está teniendo su vuelta y también ha aprovechado para sincerarse sobre un periodo difícil que pasó en los últimos años. Lo ha hecho a través de una emotiva carta publicada en su perfil de Instagram.
«Dicen que las oportunidades sólo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo», ha comenzado diciendo.
«Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable pero sí muy real. Cuando te buscas auténticamente es letal tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra. De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar. La vida va de agradecer», ha añadido.
«Por eso os agradezco a todos todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando». Y ha finalizado diciendo: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia. Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: JUNTOS».
