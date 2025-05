Gonzalo Miró se hace un Cayetana Guillén Cuervo: «Veréis a Amaia Montero más pronto que tarde»

No hay forma de que se aplaque el terremoto. Por si no había suficiente con la polémica originada por Cayetana Guillén Cuervo al desvelar el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, ahora acaba de llegar Gonzalo Miró, polifacético colaborador en medios y a la sazón expareja de la cantante, para asegurar que habrá noticias de la artista «más pronto que tarde».

La de ríos de tinta que hizo correr aquella alfombra roja de los Premios Talía, cuando Cayetana Guillén Cuervo se paraba a atender a la prensa y allí mismo desvelaba un enorme secreto de alcoba: que su (entonces) amiga Amaia Montero volvía a su grupo de siempre tras larguísimos y extenuantes meses de rumores. «Yo lo sé desde hace mucho. No lo dije ni en casa. Ella me pidió que no se lo dijera a nadie y no se lo dije a nadie», explicó. Pero se lo dijo a todo el mundo.

Lo siguiente fue bastante desagradable. Amaia Montero se pilló un rebote monumental y dejó de seguir en las redes sociales -toda una afrenta- a su amiga durante 20 años. Por su parte, Cayetana Guillén Cuervo emitió un comunicado en el que pedía un montón de perdones después de que la bola de nieve no dejara de aumentar. Pero no parece haber servido para la reconciliación. Y mientras el grupo permanece sin decir esta boca es mía, llega Gonzalo Miró...

Otra alfombra roja

Pareja de Amaia Montero hace años, el versátil colaborador ha aparecido en escena para pronunciarse sobre el eventual -o no tan eventual- regreso de Amaia Montero a los escenarios, y más concretamente a La Oreja de Van Gogh tras la salida forzada de Leire Martínez, la cantante que sustituyó a la vasca cuando esta se bajó del barco.

El colaborador de medios deportivos, políticos y de entretenimiento en general acudió al acto de entrega del premio al chef del año para el cocinero Pedro Subijana y no dudó en atender a los medios con su amabilidad habitual. Y tras varios rodeos llegó la pregunta sobre Amaia Montero y su vuelta a los escenarios.

Primero, Gonzalo Miró tiró de humor y sorna para asegurar que se había retirado como portavoz de Amaia Montero, pero no fue suficiente para que los periodistas desistieran. Entonces le pidieron que hablara como amigo, y como amigo habló. «La veréis... más pronto que tarde la veréis», manifestó el hijo de Pilar Miró. Y de esta forma se marcaba un Cayetana Guillén Cuervo.

¿Cuál será la reacción de Amaia Montero?

Ahora está por ver si ese «más pronto que tarde» motiva otra reacción airada de Amaia Montero y también le retira el saludo a Gonzalo Miró, como ya hizo con su amiga desde hace dos décadas. O si lo deja pasar sin más. Porque las reacciones de cantante vasca suelen ser imprevisibles. De hecho, se rumorea que está dispuesta a emprender medidas legales contra Cayetana Guillén Cuervo, aunque no se sabe muy bien en base a qué.

No obstante, y consciente del terreno que pisaba, Gonzalo Miró quiso concluir su aparición ante los medios limando asperezas. «¿Tú crees que yo iba a querer meterme en ese berenjenal?», ha dicho cuando le han pedido una última opinión sobre Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh.