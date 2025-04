Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo: una amistad de 20 años que puede acabar en los tribunales

La amistad de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo dura (o duraba) 20 años). La cantante es madrina del hijo de la intérprete, compartieron fiestas en Ibiza y se han apoyado mutuamente en los peores momentos. Pero ahora todo ha saltado por los aires y la vocalista hasta se estaría planteando llevar a los tribunales a su vieja amiga.

Todo explotó en la alfombra roja de los Premios Talía, a los que acudió Cayetana Guillén Cuervo con su conocida dentífrica sonrisa. Y al ser preguntada por una periodista sobre la tan rumoreada vuelta de Amaia Montero a la música junto a La Oreja de Van Gogh, una información que hasta ahora nadie había confirmado ni desmentido, la actriz respondía con una imprudente naturalidad: «Yo lo sé desde hace mucho. No se lo dije a nadie... Ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie y yo no lo dije a nadie». Y ya se lo había dicho a todo el mundo.

En pleno estallido de incontinencia, la presidenta Academia de las Artes Escénicas de España añadía pelos y señales de todo: «Me dijo: 'Por favor, por mi ahijado'... que ya sabéis que es la madrina de mi hijo Leo. Y no se lo conté a nadie, a nadie. Yo me eché a llorar al teléfono, vamos... Me dijo: 'Te lo voy a contar, pero porfa, Caye'. Y cada vez que me preguntabais, yo lo sabía. Estoy muy contenta».

Un 'unfollow' para la historia

Hasta hubo colofón final, terminando muy en alto: «Está muy bien, está ilusionada, está con mucha cautela... Poco a poco, pero está muy ilusionada y muy agradecida por el amor que todo el mundo le tiene. Cuando salió con Karol G, aquello fue una cosa maravillosa, España le mostró su amor y yo creo que lo van a petar». Así, en plural. Es decir, Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh.

Aquello abrió la caja de los truenos y lo que vino fue una sucesión de acontecimientos básicamente adolescentes. Primero, con la decisión de Amaia Montero de dejar de seguir a su antigua mejor amiga en redes sociales. Que así es como se anuncia ahora que te has enfadado con alguien. Y después llegaron las tristes disculpas públicas de Cayetana Guillén Cuervo en un dramático comunicado.

«Ante la repercusión de mis declaraciones sobre un supuesto regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que se ha podido generar. Nada más lejos de mi intención», comenzaba diciendo. «Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón», añadía... sin desmentir nada.

¿Denuncia a Cayetana?

Pero parece que Amaia Montero ni perdona ni olvida. Es más, lejos de aceptar tan sentimentales disculpas, parece que está dispuesta a demandar a su vieja amiga. Al menos, eso es lo que ha asegurado el programa 'Socialité'. «Amaia se habría enfadado tanto que incluso se habría planteado tomar medidas judiciales, denunciar a Cayetana», han dicho desde el programa de Telecinco después de que la actriz desmontara con su confidencia el posible anuncio a bombo y plantillo del regreso de la vasca a La Oreja de Van Gogh.

Es así como se patalean 20 años de amistad, el tiempo que llevan juntas Cayetana Guillén Cuervo y Amaia Montero. Ambas coincidieron en un evento social y así se fue fraguando una gran amistad que ya no parece tal. La cantante fue una de las invitadas a la íntima boda que celebró la actriz con el fotógrafo bilbaíno Omar Ayyashi en junio de 2005, un enlace por lo civil celebrado en Ibiza. Luego eligió a Amaia Montero para ser la madrina de su hijo. Los viejos tiempos. Lo último de la cantante es una fotografía en Instagram junto a un perrito de color marrón. «No te puedes imaginar cuánto echo de menos nuestras conversaciones…», escribe la artista.