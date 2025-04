Pablo Alborán se 'moja' en la polémica de Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo y no deja indiferente a nadie

La semana pasada 'La oreja de Van Gogh' volvía a estar en boca de todos. Y es que, tras la polémica que desató la marcha de Leire y los rumores de una posible vuelta de Amaia Montero a la banda; ahora Cayetana Guillén Cuervo, íntima amiga de la cantante, confirmaba el esperado regreso para muchos de los fans, pero lo que parecía una feliz noticia acaba de manera abrupta con la amistad de la actriz y la artista por lo que había sido una metedura de pata. Pues bien, tras días hablando los medios sobre toda la controversia generada por el desliz de la confirmación, este lunes 'Aruser@s' (La Sexta) se ha hecho eco de la sincera opinión de Pablo Alborán al respecto. Unas palabras que del cantante malagueño que no han dejado indiferente a ninguno de los presentes en el plató del programa de la cadena de Atresmedia.

Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s', introducía a los telespectadores lo que había sido la gala de los Premios Platino. Así, el conductor del espacio de La Sexta ponía sobre la mesa los nombres de los invitados que habían acudido a la cita. Uno de estos famosos que había acudido era Pablo Alborán y en él puso el foco el programa ya que el cantante se había 'mojado' sobre la polémica entre Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo. «Su respuesta no ha dejado indiferente a nadie», avanzaba Tatiana Arús que pasaba a mostrar el fragmento con las declaraciones del artista al público.

«¿Qué ha pasado? No me he enterado de nada», comenzaba diciendo Pablo Alborán. «Lo ha confirmado, ¿eh?, pues qué hago. Bueno, hay que hacer una serie de esto, ¿os parece? Pues, hay que buscar a un guionista y que me llamen para el casting, soy fan de 'La oreja de Van Gogh', por supuesto, de Amaia y de Leire», señalaba el cantante que provocaba la inmediata reacción en el plató de 'Aruser@s'.

«¡Qué elegante!, cómo ha sabido salir», espetaba Angie Cárdenas, colaboradora del programa de La Sexta, sobre la respuesta que Pablo Alborán daba sobre la polémica generada por la metedura de pata de Cayetana Guillén Cuervo anunciando la vuelta de Amaia Montero a 'La oreja de Van Gogh'.