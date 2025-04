Comunicado urgente de Cayetana Guillén Cuervo tras confirmar la vuelta de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh'

Durante la alfombra roja de los premios Talía, celebrados el pasado fin de semana, Cayetana Guillén Cuervo confirmó el regreso de su íntima amiga Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh'. «Yo lo sé desde hace mucho. No dije nada en casa, ella me pidió que, por favor, no se lo dijera a nadie. Ella está muy bien y muy ilusionada, lo van a petar», dijo visiblemente emocionada y liberada de poder desprenderse de ese gran secreto.

Sin embargo, lo que la actriz no sabía es que la vuelta de Amaia Montero todavía no estaba confirmada de manera oficial por el grupo de música. Algo que generó un tremendo revuelo en redes sociales. «Lo de Cayetana es una cagada, pero a Amaia no hay por dónde cogerla. Si no llevara meses mintiendo ella misma y a través de sus portavoces en radios y redes, su pobre mejor amiga no la habría liado así», «para que tener enemigas si Amaia cuenta con Cayetana», «La periodista va de farol dando la noticia por confirmada y ella, confiada, va con todo», «la cagada histórica de Cayetana Guillen Cuervo confirmando q Amaia ha vuelto a la Oreja» o «aquí se demuestra lo soberbia que es Amaia. En la entrevista se ve como Cayetana lo dice pensando que la noticia ya se ha confirmado. Lo cuenta como algo normal y natural sin ningún tipo de maldad», son tan solo algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Ante el revuelo generado, al intérprete se ha visto obligada a enviar un comunicado urgente en el que intenta remediar la situación: «Ante la repercusión de mis declaraciones sobre un supuesto regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que se ha podido generar. Nada más lejos de mi intención», ha comenzado diciendo a través de un escrito publicado en su perfil de Instagram.

«Durante la fiesta de nominados de los premios Talía, mientras atendía a los medios de comunicación, la periodista me comunicó: «Sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y ha vuelto a la Oreja de Van Gogh, queríamos saber qué pensaste cuando salió esa noticia». Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo», y concluye diciendo: «Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón».

Unas palabras que han generado una oleada de comentarios en redes sociales entre los que apoyan a la actriz y los que se muestran a favor de la cantante.