La fría venganza de Rodolfo Sancho: aluvión de querellas… empezando por Joaquín Campos

No solo es el 'caso Sancho', sino las muchas subtramas que tiene. Y una de ellas tiene que ver con la amplia cobertura mediática que ha tenido, desde los documentales hasta los libros, las tertulias o las informaciones. Relacionado con todo esto, ahora ... ha llegado el momento de la venganza de la familia, pues se avecina un aluvión de demandas… empezando por el escritor Joaquín Campos. Por expreso deseo del preso y de su padre, el actor Rodolfo Sancho.

El 'caso Sancho' es siempre presente, pasado y futuro. El juicio de Tailandia trajo un relato de los hechos ocurridos y que derivaron en el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho, quien fue condenado a cadena perpetua el 29 de agosto del año pasado. Trasladaron al reo a la dura prisión de Surat Thani y este ha sido un tiempo para muchas especulaciones e informaciones. Desde lo que pasó realmente hasta cómo se encuentra el preso. Y ahora la familia Sancho, con el padre a la cabeza, ha tomado una decisión sorprendente, según ha desvelado su abogada, Carmen Balfagón, en el programa 'Fiesta'.

Sin demasiadas novedades sobre el caso, y a la espera de saber qué pasa con el recurso presentado por los representantes legales de Daniel Sancho, quienes todavía esperan su traslado a España, la nuevas noticia están en el aluvión de demandas que prepara la familia Sancho contra todos aquellos que, según estiman, han faltado a la verdad en todo lo divulgado.

Joaquín Campos, el primero

«La decisión que ha tomado Daniel, su padre y en este caso nosotros como portavoces y una persona que ha colaborado con nosotros desde Tailandia ha sido presentar demandas en un caso y en otro querellas contra todos aquellos medios o personas que han dicho cosas que no se corresponden con la realidad», ha contado Carmen Balfagón en el citado programa. Entre otros, el escritor Joaquín Campos.

«No es por el libro, porque ya hay una demanda interpuesta contra la editorial. Se verá cuando corresponda. En este caso contra el señor Campos las sanciones que se han presentado es una querella en los juzgados de Málaga, cuyo acto de conciliación será el próximo 5 de noviembre. Pido encarecidamente que el señor Campos se presente. Porque no se pueden decir tantas cosas sin demostrar que no se corresponden con la realidad y que además dañan la imagen de una persona y entra en lo que es un delito, injurias y calumnias», ha indicado la abogada de la familia Sancho.

Carmen Balfagón ampliaba los detalles: «Esto lo ha venido diciendo en diferentes medios de comunicación donde ha colaborado de manera escrita y también en su canal de YouTube. Queremos que demuestre lo que dice. Como él lo dice tan convencido y nos ha tentado a que presentáramos una querella diciendo que no la presentan, pues ha llegado el momento.

Y el escritor responde

Sin embargo, 'Fiesta' tenía preparada una sorpresa, y esa no era otra que la entrada en directo del propio Joaquín Campos desde Tailandia. «Es la primera noticia que tengo, no tengo ninguna notificación de nada. Me ha hecho mucha gracia que me diga la fecha porque el 5 de noviembre yo estaré en Japón. Yo resido en Asia. Avísame con antelación, pero no el día que tú quieras y a la hora que tú quieras. Cómo voy a recibirla si yo no resido en Málaga», ha dicho el escritor.

A todo ello, Carmen Balfagón respondía: «Tú tienes un domicilio en Málaga y ahí se te ha hecho una citación. La querella está puesta y parece que no ha sido recibida por Joaquín Campos». A lo que Joaquín Campos insistía: «Llevo desde el 30 de mayo fuera de España y no vuelvo hasta el 22 de diciembre».

Lejos de retractarse, Joaquín Sancho ha insistido en mantener hasta el final su visión de los hechos: «Daniel Sancho asesinó y descuartizó con premeditación a la víctima, a la que no se le ha pagado la indemnización después de dos años». El broche lo ponía la abogada: «Lo que pretendo es que sus seguidores tengan la verdad y demuestre lo que está diciendo. Hay que decir la verdad». Siguiente paso, los tribunales. Por expreso deseo de Rodolfo Sancho.