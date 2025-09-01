El asesinato de Mati y el caso Daniel Sancho, conectados: Se desvelan sus inesperadas coincidencias

'En boca de todos' ha señalado las coincidencias entre el caso de Mati y el caso de Daniel Sancho.

Este verano Tailandia ha vuelto a ser por desgracia punto de la noticia. Y es que, la desaparición de Mati, una jubilada española, hacía saltar todas las alarmas. Todos los días se ha informado puntualmente sobre la última hora del caso, a la vez que el entorno más cercano de la mujer salía frente a las cámaras para denunciar la inacción de las autoridades. Pues bien, este fin de semana se confirmaban los peores augurios, cuando el cuerpo de la mujer aparecía en una playa cercana a su hotel y dos hombres eran detenidos como culpables de su asesinato. Así, este lunes 'En boca de todos' (Cuatro) ha analizado lo ocurrido en esta investigación y ha sacado a la luz la conexión existente entre el asesinato de Mati y el mediático caso de Daniel Sancho.

'En boca de todos' comenzaba con un vídeo resumen sobre la última hora del caso de Mati y nada más regresar al plató, Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos', preguntaba directo a su invitado. «¿Cuál es la primera versión de los detenidos que me suena mucho a la de Daniel Sancho?», cuestionaba el presentador del espacio de Cuatro.

«Sí, la primera versión de los detenidos, era que que parece ser que estaban en la recepción el trabajador y el extrabajador con la música alta y que Mati les recriminó ese volumen tan tarde, que hubo un enfrentamiento, la empujaron y se cayó de espaldas y quedó inconsciente», exponía la fuente de 'En boca de todos', a lo que Nacho Abad le replicaba con sorna.

«Que se murió sin querer», apuntaba con ironía el presentador del programa de Cuatro. «Correcto, y después de que los interrogatorios fueran ascendiendo, ellos ya han reconocido que eso no fue así y que fue un robo y que entraron por la ventana y que cuando los pillaron como eran conocidos no tuvieron otra opción, al parecer, que estrangularla», explicaba el invitado de 'En boca de todos' haciendo conocedor al público del cambio de versión de los detenidos, de la misma manera que hizo Daniel Sancho.

Sin embargo, este no era el único punto del crimen de Mati conectado al caso del hijo de Rodolfo Sancho y así lo hacía saber, el invitado de 'En boca de todos'. «Hay otro asunto que también se parece mucho al caso de Daniel Sancho, es el hecho de intentar hacer desaparecer el cadáver para que no constara como un crimen, sino como una desaparición que podría ser hasta que Mati se podría haber caído por un acantilado», apuntaba la fuente de Nacho Abad ante las cámaras del programa de Cuatro.