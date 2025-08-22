Mary de Dinamarca se abre en canal y habla de sus cuatro hijos

Mary de Dinamarca ha sorprendido tras aparecer en la televisión pública. La mujer de Federico X se abrió en canal durante su participación en el programa danés 'programa El jardín de Søren Vester: biodiversidad y jardines palaciegos', donde habló no solo de su pasión por la naturaleza, sino también de sus cuatro hijos: Christian, Isabella, Vicent y Josephine, sobre sus planes a futuro y su estilo de vida familiar.

«Nunca pensé que participaría en un programa de jardines», escribió la reina en las redes oficiales de la Casa Real, donde compartieron algunas fotografías de su intervención en el espacio televisivo.

Sobre sus hijos, se sabe que Christian, el próximo en ser llamado monarca, seguirá su formación en las Fuerzas Armadas, siguiendo la tradición de disciplina militar que caracteriza a la Familia Real. Por otro lado, Isabella, finalizará este año su etapa escolar en el instituto Øregård y se prepara para dar el salto a la universidad.

Finalmente, los mellizos, de 14 años, afrontarán caminos distintos. Mientras que Vicent continuará sus octavo curso en la escuela Tranegårdsskolen, Josephine ha decidido iniciar una nueva experiencia en el internado Spir Efterskole, ubicado a más de 280 kilómetros de Copenhague.

Por otro lado, auqnue los cuatro hijos de los reyes afrontan diferentes etapas, Mary descató que existe un punto en común que los une como familia: su gusto por la naturaleza y por el deporte. «Nuestros hijos pasan mucho tiempo en la naturaleza. No creo que piensen: 'Ahora voy a salir a la naturaleza'. Simplemente les gusta tomar aire fresco y hacer ejercicio», confesó durante el programa.

El paseo televisivo junto a Søren Vester también fue una oportunidad para que Mary hablara de cómo surgió su vínculo con la jardinería y de lo que significa para ella este espacio en Fredensborg. «Mis conocimientos son muy básicos y surgieron cuando creamos un pequeño jardín silvestre en Fredensborg. Aunque la naturaleza siempre ha sido importante en mi vida, el placer que me da este espacio me pilló por sorpresa», confesó.

El castillo cuenta con un entorno natural que refleja valores de sostenibilidad y respeto medioambiental, algo que Mary ha querido inculcar tanto en su hogar como en la educación de sus hijos. Su implicación personal en la creación de áreas verdes más biodiversas conecta con una corriente cada vez más extendida en Dinamarca, donde la conciencia ecológica es parte esencial de la vida diaria.

La intervención televisiva ha sido interpretada en el país como un gesto de cercanía y naturalidad de la reina. Su imagen, alejada de los actos protocolarios y ceremoniales, ha permitido al público verla en un contexto cotidiano, como madre y como mujer que disfruta de los pequeños detalles.

Para muchos daneses, la conversación de Mary con el presentador ha reforzado la percepción de que la soberana busca transmitir valores humanos a sus hijos. De hecho, el programa no solo sirvió para hablar de jardines y biodiversidad, sino para mostrar que, antes de ser reina, es una persona con inquietudes y pasiones propias. Un mensaje que ha calado en la opinión pública y que refleja la voluntad de la Casa Real de proyectar una imagen moderna, transparente y accesible.