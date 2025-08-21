El hijastro de la Princesa Beatriz de York es recibido por primera vez en Balmoral

La Princesa Beatriz de York ha planeado sus vacaciones familiares de verano como es costumbre, junto a su esposo Edoardo Mapelli Mozzi y sus dos hijas Sienna y Athena. Pero, esta vez Wolfie, el hijo del primer matrimonio de Mapelli, se une al plan en Balmoral, el castillo ubicado en Escocia, propiedad de la realeza británica.

La pareja comparte la custodia del hijo que tuvo el empresario del sector inmobiliario junto a la arquitecta estadounidense Dara Huang, con quien estuvo casado durante tres años (2015 - 2018). La exesposa de Edoardo habló en entrevista con la revista Harper's Bazaar acerca de la crianza compartida de su hijo: «Wolfie ha tenido dos conjuntos de padres tratando de ayudarlo en ambos lados, y simplemente pienso: 'Cuantos más, mejor'. Me siento afortunada de tener personas tan positivas a su alrededor, que realmente lo acogen».

Y es que, para la princesa de York, el pequeño de nueve años, es como un hijo más. Debido a las condiciones de la crianza compartida, Wolfie ha aparecido públicamente con la familia real británica de manera ocasional, tanto en eventos oficiales como en reuniones privadas. Recientemente estuvo en el desfile de bienvenida de la selección femenina de fútbol de Inglaterra junto a su padre, madrastra y hermanastras.

Además, parece que a medida que va creciendo, va siendo incluido en más eventos de la realeza británica, por ejemplo, la Navidad en Sandringham el año pasado o el desfile 'Platinum Pageant' de la difunta reina Isabel II y el concierto de villancicos 'Together at Christmas' de la princesa de Gales.

Ahora será la reunión familiar de verano en la que el anfitrión es el rey Carlos III, quien vive en el castillo junto a su esposa Camilla. Una propiedad con una superficie total de 20.000 hectáreas de terreno, de las cuales 300 están conformadas por bosques y 222 son cultivadas y explotadas para la cría de más de 100 bovinos serranos, una raza de ganado autóctona y típica del lugar. La residencia ofrece un ecosistema esencial para la protección de la fauna local, en especial, de los ciervos rojos.

Entre las actividades recreativas que se pueden hacer allí están: la pesca, el senderismo y la caza del ciervo y, para los pequeños de la familia de la princesa Beatriz existen planes menos extremos como nadar en aguas abiertas o montar bicicleta. Sin duda, serán unos días de desconexión y unión familiar que les permitirá regresar a sus compromisos reales recargados.

