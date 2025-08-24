Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett detonan la bomba: estrenarán documental en Netflix

Por si le faltara poco a la Corona del país nórdico, ahora llega el anuncio de lo que podría ser la bomba definitiva: Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett acaban de anunciar que estrenarán documental en Netflix, donde contarán la vida y la obra de la controvertida pareja justo en el peor momento de la monarquía, con el hijo de la Princesa Mette-Marit, Marius Borg, acusado de 32 delitos, entre ellos el de presunta violación.

No hay duda de que Marta Luisa de Noruega va por libre, y esta es la prueba más palpable. Mientras su familia y el país contienen la respiración y no saben cómo salir del atolladero, ahora llega la díscola mujer para anunciar un documental que presagia un escándalo -uno más- en torno a la monarquía de su país, que no acaba de salir de una cuando se mete en otra.

Esta no será una historia cualquiera. Marta Luisa de Noruega y su querido chamán vienen ocupando titulares desde hace tiempo. Hace un año se casaban en boda -exclusiva con revista incluida- que tuvo más de celebrity que de royal y en la que la familia real hizo todo lo posible por no dejarse ver más de lo imprescindible. Es lo que tiene casarse con un chamán que ha proclamado ciertas ideas impopulares sobre el covid, que ha sido acusado de abuso sexual por un hombre y muchas más cosas.

«Una historia de amor poco probable»

«No todas las coronas encajan en el molde. No todo amor sigue las reglas. No todas las historias reales permanecen en el palacio», ha sido el comienzo del lírico comunicado que han realizado Marta Luisa de Noruega y el chamán. Todo un dardo hacia la Corona. O más bien una bomba si se tiene en cuenta lo que viene sucediendo durante el último años, con las escabrosas revelaciones de las investigaciones sobre los presuntos hechos delictivos de Marius Borg.

El título del documental de Netflix no deja lugar a la duda: 'Royal Rebels' (royals rebeldes). Y eso que Marta Luisa de Noruega y Durek Verett no pertenecen en sí a la monarquía, pues renunciaron a sus deberes y títulos como miembros de la familia real. «Una historia de amor poco probable. Con Marta Luisa y el chamán Durek», es la continuación del espectacular título del documental de la plataforma audiovisual, que le ha cogido el gusto a esto de los royals díscolos después de incluir en su catálogo a Meghan Markle y el Príncipe Harry.

«Míralo, siéntelo, compártelo»

Por lo visto, el documental no solo hará un amplio repaso por la insólita historia de amor de la pareja, sino también cómo es su día a día. Como si fuera un reality. También se mostrará cómo fueron aquellos preparativos de la estrambótica boda -promocionaron una ginebra bajo el sello de 'Princesa'- celebrada en el fiordo noruego de Geiranger. Allí acudieron sus tres hijas, fruto de la relación de Marta Luisa de Noruega con Ari Ben, quien se suicidó el día de Navidad de 2019. También estuvieron en la celebración los reyes Harald y Sonia, los príncipes herederos y sus hijos, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus. ¿Aparecerán también en el documental?

Pero es que el anuncio del documental no se queda ahí y prosigue con una especie de sinopsis que pone los pelos de punta: «Un amor que se atrevió a desafiar las expectativas. Una unión escrita en espíritu y coraje. Ahora traído al mundo con la brillantez que solo Netflix puede ofrecer».

Naturalmente, el chamán también se reserva su cuota de protagonismo. «Familia iluminada, esta es nuestra historia también. Un recordatorio de que el amor gana, el espíritu brilla, y la verdad siempre rompe con la tradición», proclama Durek Verrett. El final de su mensaje es apoteósico: «Míralo, siente, compártelo. Hagamos que el mundo vea cómo es la auténtica realeza».