Eric Dane actualiza su estado de salud tras revelar que padece ELA: «Mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo»

Eric Dane (52 años), conocido por su papeles en series como 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', ha dado el última hora sobre su estado de salud tras revelar que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa incurable que destruye progresivamente las neuronas motoras.

El actor, recordado por su papel como Mark Sloan, brindó su primera entrevista televisiva desde que salió a la luz su diagnóstico. Para la ocasión, escogió el programa 'Good Morning America', donde, con la voz entrecortada y visiblemente afectado, habló con franqueza sobre cómo ha evolucionado su estado físico desde que comenzaron los primeros síntomas hace un año. «Empecé a sentir cierta debilidad en la mano derecha, y en ese momento no le di mucha importancia. Pensé que quizá había estado enviando demasiados mensajes de texto y que tenía la mano fatigada», explicó.

Durante la conversación con la periodista Diane Sawyer, Dane reveló que sus síntomas empeoraron en cuestión de semanas y que, tras varios meses de incertidumbre y pruebas médicas, finalmente recibió el diagnóstico. «Nunca olvidaré esas tres letras, ELA, están siempre conmigo. Las tengo en la mente desde el momento en que me despierto. No es un sueño«, confesó.

Uno de los momentos más duros de la entrevista fue cuando el actor reconoció que ha perdido completamente la funcionalidad de uno de sus brazos. «Tengo un brazo funcional. Mi lado dominante. Mi lado izquierdo funciona, mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo«, aseguró y añadió que, »siento que quizás en un par de meses más tampoco podré tener la mano izquierda. Es preocupante. Ahora estoy también preocupado por mis piernas«.

En otro momento, Eric relató un angustioso momento que vivió junto a sus hijas, Billie Beatrice y Georgia Geraldine, fruto de su relación con Rebecca Gayheart, durante una salida de esnórquel: «Cuando me lancé al océano ese día y me di cuenta de que no podía nadar y generar la suficiente fuerza para volver al barco. Pensé, 'Oh Dios'. Y me di cuenta en ese momento de que ya no estoy seguro en el agua«, explicó. »Mi hija tuvo que arrastrarme de regreso. Me rompí en lágrimas. Estaba llorando«, recordó visiblemente emocionado.

En la entrevista con Sawyer, también expresó su frustración por el impacto que la enfermedad puede tener en su familia: «Estoy enfadado porque perdí a mi padre cuando era joven. Y ahora hay muchas posibilidades de que me quiten de mis niñas cuando ellas son muy jóvenes. Quiero decir, realmente, al final del día, todo lo que quiero es pasar tiempo con mi familia y trabajar un poco si puedo», dijo con sinceridad.

«Me despierto cada día y recuerdo inmediatamente que esto está sucediendo. No creo que este sea el final de mi historia. No siento que este sea mi fin«, aseguró entre lágrimas.

Decidido a seguir adelante, el actor ha retomado retomado su papel de Cal Jacobs en la tercera temporada de 'Euphoria', cuyo rodaje comenzó poco después de su diagnóstico. Además, participa en la serie de suspenso 'Countdown', que se estrenará el próximo 25 de junio en Prime Video.