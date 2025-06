Billie Eilish, a la luz de la luna en una playa de Barcelona

Las olas estaban bravas, algo poco habitual para el mar Mediterráneo, pero eso no impidió que Billie Eilish y el resto de su equipo cogieran sus bañadores y se lanzaran al agua. Es una escena que tuvo lugar en Barcelona esta misma semana, después de que la cantante deleitara a más de 15.000 personas en el Palau Sant Jordi. Dos noches seguidas en las que el público español lo dio todo para cantar a gritos los temas de esta intérprete angelina de 23 años.

El concierto de Billie en Barcelona forma parte de su amplia gira internacional que se extiende (de momento) hasta el mes de noviembre. Todas las fechas están 'sold out', y no es de extrañar. La cantante es una de las más populares de su generación y su último álbum, 'Hit Me Hard and Soft', alcanzó nuevas cotas de éxito.

Sin embargo, detrás de esta faceta de artista internacional, de ganadora de Grammy e incluso de un Oscar, también hay una joven normal. Una que disfruta con sus amigos de un baño nocturno, bajo la luz de la luna, revuelta por las olas, en el calor de la noche catalana. Ni siquiera sus 124 millones de seguidores en Instagram o la posibilidad de que alguien la grabara (como ocurrió) pudieron frenar a Billie.

Precisamente la portada de su disco es ella sumergida en el agua, con una puerta blanca sobre ella como si se hubiera caído en la inmensidad del océano. Las olas también revolcaron a Billie, que en un momento incluso parece estar con las piernas en alto y la cabeza bajo la marea. Sin embargo, no hubo motivo de alerta, puesto que estaba a muy poca profundidad y apenas le cubría. Al poco, ella y sus amigos salían y se secaban con lo que parecían toallas de hotel, pero sin hacer mucho caso a su entorno.

Lo cual quiere decir que TMZ ha podido publicar un vídeo de este divertido momento que ocurrió después de uno de sus conciertos en el Palau Sant Jordi, espectáculos que han sido muy aplaudidos por la prensa especializada. Eso sí, los fans de Billie en las redes sociales no han aprobado este vídeo: «¿No os sentís mal por estalkear a una mujer por la noche cuando simplemente quería tener un momento normal con sus amigos en la playa?«.

La nueva relación de Billie Eilish

Esta misma semana Billie Eilish ha sido noticia porque fue fotografiada junto al artista y actor de Nickelodeon Nat Wolf. En las imágenes aparecían acaramelados, lo que confirmaba una relación que podría llevar meses escondida. Según 'Vogue', se conocieron en diciembre de 2023 en la Academy Museum Gala y conectaron porque ambos sufren el síndrome de Tourette, lo que produce episodios nerviosos en los que no pueden controlar sus impulsos.

En abril de 2024 fueron vistos juntos, Billie, Nat y el hermano de este, en Coachella. El cantante y actor aparece en uno de los vídeos del último disco de la artista e incluso ha sido su telonero en la parte estadounidense de la gira de 'Hit Me Hard and Soft'. Pero no fue hasta marzo de este mismo año cuando comenzaron los rumores de relación entre ellos, aunque una fuente lo niega diciendo que solo son «buenos amigos». En cambio, las fotos de este mes de junio, que se tomaron en Italia, no dan lugar a la equivocación. Solo queda esperar a que ellos mismos confirmen la noticia.