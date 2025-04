Desvelado el deseo de Bianca Censori para fortalecer su matrimonio con Kanye West: «Evitará que se ponga en peligro»

En una entrevista reciente publicada en YouTube no exenta de polémica, algo a lo que no deja de vincularse Kanye West, el rapero se mostraba arrepentido de haber tenido cuatro hijos en común con Kim Kardashian. «Fue mi culpa. No quería tener hijos con esta persona después de los dos primeros meses de estar con ella, pero ese no era el plan de Dios», expresó estallando en redes sociales una ola de críticas ante su postura que se suman a las muchas que ha recibido por sus actitudes y decisiones públicas. «No tengo el control del nombre ni la imagen de mis hijos, ni siquiera el 50%. ¿Entonces cómo es custodia compartida?», manifestó en la entrevista sentenciando duramente a su expareja. «Esta mujer blanca y esta familia blanca tienen el control de estos niños negros altamente influyentes, que son mitad hijos de Ye», dijo.

Ahora, en medio de las especulaciones que todavía sostienen la posibilidad de la ruptura del matrimonio que forman West y Bianca Censori, la prensa internacional ha desvelado cuál ha sido la propuesta que ella le ha hecho a él para poner fin a su supuesta crisis, y que chocaría con la postura del rapero sobre su paternidad. Según informan fuentes cercanas a 'Daily Mail', el deseo presente de Bianca en su relación con Kanye es formar una familia. Pero lo que para algunos podría ser la manera de fortalecer su matrimonio, para otros con su propuesta Censori esconde un motivo oculto.

«Bianca está animando a Kanye a tener un bebé, creyendo que salvará su matrimonio y sanará su relación», apuntaba la fuente en un momento de enfrentamiento entre Kanye y Kim Kardashian por la custodia compartida de sus hijos. Tal y como aseguran los que defienden que el objetivo de Bianca estrenándose en la maternidad es claro, «Bianca cree que tener otro hijo calmará a Kanye y evitará que se ponga en peligro con sus acciones». «Ella sabe lo increíble que es él como padre y cree que se comporta diferente con sus hijos: más atento y menos propenso a actuar de maneras que puedan causar daño«, afirmó la fuente.

«Por otro lado, algunos son escépticos sobre la motivación de Bianca para querer tener un bebé ahora que las cosas están en un punto bajo porque creen que ella solo está tratando de poner en marcha planes para asegurarse de que esté cubierta financieramente en caso de que las cosas empeoren y ella necesite irse», compartía al medio la misma fuente. Estas personas «creen que ella no está en el momento adecuado de su vida para quedarse embarazada» porque no dejan de ser relacionados con rumores de crisis.

Después de negar los rumores de separación, la revista '¡Hola!' en su versión más internacional recogía las informaciones que aseguraban que ambos estaban «tratando de hacer» lo posible para que su matrimonio funcione. Si en algún momento estuvieron divorciados, se reconciliaron. Entonces, reconocen las fuentes, «no estaban listos para renunciar el uno al otro».