Elon Musk revela la millonaria cifra que paga como manutención de su supuesto decimotercer hijo

Después de convertirse en padre doce veces, la 'influencer' y escritora Ashley St. Clair comunicaba en sus redes sociales de manera inesperada que era la madre del decimotercer hijo del fundador de Tesla. «Hace cinco meses, di la bienvenida al mundo a un nuevo bebé. Elon Musk es el padre. No lo había revelado previamente para proteger la privacidad y seguridad de nuestro hijo, pero en los últimos días ha quedado claro que la prensa sensacionalista tiene la intención de hacerlo, sin importar el daño que pueda causar», confesaba. Pero ante la falta de reconocimiento público de su paternidad, Ashley presentaba una semana después una demanda contra Musk en el Tribunal Supremo de Nueva York para obtener la custodia exclusiva.

En el documento presentado afirmaba ya los pasos que Elon había dado con su supuesto hijo: no solo había reconocido ser su padre, sino que también le había visitado en esos meses varias veces. En todo este tiempo, el empresario no habría dejado de pagar su manutención aunque recientemente sí la había recortado. Con el cambio de acuerdo, la 'influencer' denunciaba en las últimas horas que era poco dinero y que se había visto en la obligación de vender su Tesla para superar su situación económica. Ahora, Elon Musk ha cortado el problema de raíz pagando una millonaria cifra a la supuesta madre de su hijo.

«No sé si el niño es mío o no, pero me opongo a averiguarlo. No se necesita una orden judicial. Aunque no lo sé con certeza, le he dado a Ashley 2,5 millones de dólares y le envío 500.000 dólares al año», desvelaba Musk este lunes en X los casi tres millones de euros que ha pagado a St. Clair y los casi 500 mil euros que abona de manutención anual. Con esta decisión, el magnate responde al vídeo que publicaba en sus redes sociales la escritora y en el que mostraba cómo entrega las llaves de su coche tras ser vendido. «Necesito compensar el recorte del 60% que Elon hizo a la manutención de nuestro hijo», expuso su motivo.

En otras declaraciones, Ashley compartía que piensa que el empresario estaba siendo vengativo en su disputa por la custodia. Después de recibir el pago, también se pronunciaba en redes sociales asegurando que le había propuesto a Musk hacerse una prueba de paternidad antes del nacimiento de su supuesto decimotercer hijo pero se negó. «Elon, te pedimos que confirmaras la paternidad mediante una prueba incluso antes de que naciera nuestro hijo (a quien nombraste). Te negaste», confirma.

«Y no me enviabas dinero a mí, sino la manutención que considerabas necesaria para tu hijo… hasta que retiraste la mayor parte para mantener el control y castigarme por 'desobediencia'. Pero en realidad solo estás castigando a tu hijo. Es irónico que tu último intento en el tribunal haya sido intentar amordazarme mientras usas una red social de tu propiedad para difundir mensajes despectivos sobre mí y nuestro hijo al mundo entero. Contigo solo se trata de control, y todo el mundo lo ve. Estados Unidos necesita que madures, niño-hombre petulante», sentenció contra Musk.