Todo sobre el especial de Navidad de Kate Middleton: sus hijos, el homenaje a Diana de Gales y el cameo de Kate Winslet

Kate Middleton acudió de nuevo fiel a su cita navideña con el concierto 'Together at Christmas', el concierto celebrado en la abadía de Westminster en el que tanto se implica y que prepara con especial cariño a partir de verano. Y esta ... vez hubo mucho que contar: las apariciones estelares de sus hijos, el homenaje que hizo a Diana de Gales y hasta el cameo de la actriz Kate Winslet.

Lo primero que llamó la atención es el vestuario. La Princesa de Gales no suele defraudar por su elegancia, pero esta vez añadió una gota más de sabor en forma de homenaje. Para la ocasión, lució un abrigo en color verde en claro guiño a Diana de Gales, una creación de Catherine Walker que es conocida como 'la modista privada de Lady Di'.

Hacía seis meses que no aparecía la familia al completo y este fue otro de los grandes focos de interés del 'Together at Christmas'. George, Charlotte y Louis reivindicaron su cuota de protagonismo y lucieron todos las mismas tonalidades, ellos con traje de chaqueta y Charlotte con un vestido con cuello blanco. Los tres disfrutaron del evento junto a sus padres.

La aparición de Kate Winslet

Louis de Cambridge, el pequeño de la familia, siempre acapara las miradas porque es al que menos se ve en público. También es uno de los más revoltosos, lo que siempre despierta simpatías. Kate Middleton se sentó a su lado, como queriendo atemperar sus nervios para que no hiciera ninguna trastada. Por su parte, George de Cambridge se comportó de lo más sobrio. No en vano, desde pequeño se le ha inculcado su responsabilidad y siempre muestra unos nervios atemperados. Está llamado a ser rey en algún momento de la historia y está siendo educado para ello.

Uno de los momentos más recordados del especial de Navidad de Kate Middleton fue su encuentro con la actriz Kate Winslet, una de más de las participantes en las lecturas de los concierto. La Princesa de Gales no quiso desperdiciar la oportunidad de saludar a una de las actrices más relevantes de su generación y agradecerle su participación en un evento tan especial para ella.

La felicitación de Kate Middleton

Kate Middleton quiso felicitar a todos aquellos que quisieron aportar su granito de arena para que el especial de Navidad saliera a las mil maravillas. «En un momento en el que la vida a veces puede parecer fragmentada o incierta, la temporada navideña nos invita a recordar el poder de tender la mano a los demás con generosidad de corazón, comprensión y esperanza», escribió.

«La temporada navideña nos invita a recordar el poder de tender la mano a los demás con generosidad de corazón, comprensión y esperanza» Kate Middleton Princesa de Gales

Además, la mujer del Príncipe Guillermo explicó lo importante que es para ella el evento. «Este servicio de villancicos ofrece un momento de unión colectiva, una oportunidad para celebrar el espíritu de comunidad y servicio, y para honrar los lazos visibles e invisibles que nos unen a todos», insistió.

Realmente, el ‹Together at Christmas' marca el inicio de un extensos calendario de eventos para la Familia Real. Para los Príncipes de Gales y sus hijos, será la primera Navidad en Forest Lodge, la finca a la que se mudaron tras abandonar Adelaide Cottage. Ha sido una mudanza llena de complicaciones y todavía les queda ganarse el favor de los vecinos.