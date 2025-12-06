Suscribete a
Feijóo propone crear una asignatura para proteger la Constitución: «Defenderla es también conocerla»

Todo sobre el especial de Navidad de Kate Middleton: sus hijos, el homenaje a Diana de Gales y el cameo de Kate Winslet

La Princesa de Gales celebró su querido 'Together at Christmas', su evento más querido del año

Fue su nueva aparición tras acaparar loas focos el miércoles en la cena de gala con el presidente de Alemania

Kate Middleton deslumbra al estrenar la gran tiara oriental de la Reina Victoria de 2.600 rubíes indios

Kate Middleton, a su llegada al especial de Navidad.
Kate Middleton, a su llegada al especial de Navidad. GTRES

A.B. Buendía

Kate Middleton acudió de nuevo fiel a su cita navideña con el concierto 'Together at Christmas', el concierto celebrado en la abadía de Westminster en el que tanto se implica y que prepara con especial cariño a partir de verano. Y esta ... vez hubo mucho que contar: las apariciones estelares de sus hijos, el homenaje que hizo a Diana de Gales y hasta el cameo de la actriz Kate Winslet.

