Treinta años de una herida abierta: la entrevista de Diana a la BBC que cambió para siempre a la monarquía británica

La confesión de que en su matrimonio eran tres, una multitud, resquebrajó la imagen que la ciudadanía tenía de la institución y sus enredos familiares. Pero no solo: después se supo que la princesa había sido objeto de una red de engaños por parte de su entrevistador y que la BBC falló en su deber de vigilancia editorial

La entrevista concedida por Diana de Gales a Martin Bashir; imagen del entrevistador abajo
La entrevista concedida por Diana de Gales a Martin Bashir; imagen del entrevistador abajo GETTY / EFE
Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

Han pasado tres décadas desde que la BBC emitió la entrevista más influyente y posteriormente más controvertida de su historia, una conversación de 54 minutos en la que Diana, princesa de Gales, expuso ante millones de espectadores los conflictos que atravesaban su matrimonio ... y su vida dentro de la casa real. El 20 de noviembre de 1995, la aparición de la princesa en el programa 'Panorama' generó una conmoción pública inmediata, pero solo años después se revelaría que aquel acontecimiento, que muchos interpretaron como un acto de valentía y emancipación, había sido también el resultado de un entramado de engaños que marcaría de forma irreversible el legado de la radiotelevisión pública británica.

