¿Campiña inglesa o la casa más cara de California? El impresionante patrimonio inmobiliario de Beyoncé y Jay-Z

Beyoncé y Jay-Z son dos de los artistas más poderosos del mundo de la música. Su recorrido y sus 'hits' avalan su éxito, que les ha garantizado un patrimonio de 703.8 millones de euros en el caso de la cantante y 2.130 millones en el del artista y productor. Cantidades abismales de dinero con las que compiten con algunas de las personas más ricas del mundo de la música, en el caso del intérprete de 'Empire State of Mind'. Y lo que les ha permitido adquirir un amplísimo portfolio inmobiliario de más de 266.7 millones de euros que acaban de ampliar con una última y sorprendente compra.

Según publican los medios británicos, Beyoncé y Jay-Z se habrían comprado una impresionante finca de más de 23 hectáreas por 8.6 millones de euros en los Cotswolds, la campiña británica más popular en los últimos años. Según 'The Times', la cantante ha encargado la construcción de una enorme mansión en el terreno con la intención de que se convierta en su retiro rural en Reino Unido. Según los planes publicados por el 'Daily Mail', la propiedad llegaría a tener siete habitaciones y nueve baños con vistas a un lago si cumplen con los planes de construcción que se aprobaron hace cinco años. Una vez construida su precio podría ascender hasta los 20.8 millones.

Conocido como los 'Hamptons de Reino Unido', la compra en los Cotswolds no es tan sorprendente puesto que otras estrellas como David y Victoria Beckham, Kate Moss, Hugh Grant o Ellen DeGeneres tienen propiedades en esta zona. De hecho, en el caso de la expresentadora estadounidense también se habría mudado desde California, como sería el caso de Jay-Z y Beyoncé si finalmente se establecen en este país.

«Los fuegos de California les han dado un buen motivo para mirar fuera de Los Ángeles para construir nuevas bases. Siempre estarán atados allí pero Reino Unido está en sus planes, a Beyoncé le encanta porque siempre la apoyan», comenta un amigo de la pareja al mencionado medio británico. Pero si finalmente escogen los Cotswolds no será por no tener otras opciones en su amplio patrimonio inmobiliario. En 2017, después del nacimiento de sus hijos Rumi y Sir, la familia se mudó a una mansión de Bel Air (California) con ocho habitaciones, once baños, cuatro piscinas y un garaje para 15 coches que les costó 75 millones de euros.

Su propiedad más cara

Pero en 2023, Beyoncé y Jay-Z alcanzaron un récord en ventas inmobiliarias cuando pagaron 170 millones por una impresionante mansión de 3.700 metros cuadrados diseñada por Tadao Ando con vistas al Océano Pacífico. Aunque batieron récord por ser la propiedad más cara de California, a su alrededor los vecinos no se quedan atrás. La zona en donde compraron se llama coloquialmente Billionaire's Row, lo que quiere decir «la avenida de los milmillonarios».

La impresionante mansión de Beyoncé y Jay-Z en Malibú google maps

Curiosamente, sumando esta zona y los Cotswolds aún queda otro enclave de ricos y famosos en los que Beyoncé y Jay-Z pueden presumir de haber sido propietarios. Aunque la vendieron en 2010, poco después de casarse compraron una villa de estilo mediterráneo en Indian Creek, el conocido como «búnker de los milmillonarios» donde Julio Iglesias se estableció cuando conquistó Miami en los años 70.

Y, por supuesto, el matrimonio tiene también una propiedad en el sitio favorito de los famosos para pasar las vacaciones, los Hamptons. Se compraron en 2017 una propiedad llamada Pond House que fue una verdadera ganga, puesto que les costó 22 millones, diez menos de lo que valía en 2009 cuando salió al mercado. Como su propiedad en el Billionaire's Row, está diseñada por un prestigioso arquitecto, ebn este caso Standford White, el responsable de la construcción del Madison Square Garden.

La mansión de los Hamptons de Beyoncé y Jay-Z Jeffrey Collé

Esta mansión tiene más de 3.600 metros cuadrados, siete habitaciones y nueve baños marcados por la personalidad de elementos clásicos como suelos de parqué, bañeras de mármol y chimeneas del siglo XVIII. ¿Y lo más especial? Que está frente al lago Georgica, así que si Beyoncé, Jay-Z o sus hijos se cansan alguna vez de bañarse en la piscina pueden tirarse a esta enorme extensión de agua de más de 1,2 kilómetros cuadrados.

El detalle sentimental

Volviendo a su boda en 2008, la propiedad en la que se casaron sigue en su millonaria colección que alcanza, según los expertos, los 266.7 millones de euros. Jay-Z se compró en 2004 un ático en un séptimo piso del barrio de Tribeca (Nueva York) con más de 740 metros cuadrados y casi 300 de terrazas exteriores. Fue aquí donde Beyoncé y el rapero y productor pronunciaron el 'sí, quiero' en una ceremonia privada celebrada el 4 de abril de 2008, después de ocho años juntos. No fue un gran evento de tres días por todo lo alto como quizás se espera ahora de estrellas de su talla.

Ante solo 40 personas y con un vestido que costó unos 250 euros aproximadamente, la pareja prefirió un enlace más tranquilo. Aunque no faltaron las excentricidades, el lugar lo decoraron 50.000 orquídeas blancas traídas expresamente desde Tailandia con motivo de su enlace. Quizás por el valor sentimental más que por la inversión inmobiliaria, incluso aunque sea un pisazo, esta 'humilde morada' todavía forma parte de su portfolio.

Una mansión de tradición española

En 2015, Beyoncé y Jay-Z compraron la que es hasta la fecha su propiedad más pintoresca. Una histórica casa situada en el distrito jardín de Nueva Orleans que originalmente era una iglesia que después se convirtió en escuela de ballet antes de que ellos la transformaran en una residencia principal y tres apartamentos separados, que suman siete habitaciones y ocho baños en total. Curiosamente, la finca se llama La Casa de Castille y fue construida en 1920 en el estilo barroco español.

En 2021 el matrimonio quiso venderlo tras un incendio en la propiedad. Estuvo a la venta en dos ocasiones, primero por casi 3 millones de euros y más adelante lo subieron a 3.8 millones. Sin embargo, todo parece indicar que La Casa de Castille no llegó a encontrar comprador y sigue a día de hoy en manos de Queen B y Jay-Z.