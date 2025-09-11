Bad Bunny excluye a Estados Unidos de su gira mundial por temor a redadas del ICE

Bad Bunny (31 años) ha decidido dejar fuera a Estados Unidos de su próxima gira mundial, y por primera vez ha confesado el verdadero motivo: el miedo a que las redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) afecten a los miles de latinos que acuden a sus conciertos. Así lo explicó el propio cantante en una entrevista con la revista 'i-D'. Preguntado si su decisión tenía que ver con las deportaciones masivas que se viven en el país norteamericano, el cantante fue contundente: «Honestamente, sí», admitió.

«Ha habido muchas razones por las que no he ido a tocar a Estados Unidos, y ninguna de ellas ha sido por odio, ya que he actuado allí muchas veces», explicó. «Todos los espectáculos han sido un éxito. Todos han sido magníficos. He disfrutado conectando con los latinos que viven en Estados Unidos. Pero el puto ICE puede estar fuera del concierto. Y eso es algo de lo que hablamos y que nos preocupaba mucho», sentenció el puertorriqueño.

Benito Antonio Martínez Ocasio, su nombre real, ha preferido instalarse en su tierra natal con una residencia bautizada con toda intención como 'No me quiero ir de aquí', que ha supuesto un verdadero revulsivo económico para la isla. Según cálculos de 'Forbes', la serie de conciertos ha inyectado al menos 200 millones de dólares en turismo y consumo local.

Desde el pasado 11 de julio y hasta el próximo 14 de septiembre, el Coliseo de San Juan se ha llenado cada fin de semana con casi 20.000 espectadores. Entre ellos, estrellas internacionales como LeBron James, Austin Butler, Penélope Cruz o Ana de Armas, que no han dudado en volar a la isla para vivir la experiencia.

«Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podrían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo. Pero estaba el problema de que, joder, el ICE podría estar fuera», insistió en la entrevista.

La preocupación del 'conejor malo' no es infundada. Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, las redadas contra migrantes se han intensificado, con operaciones masivas en ciudades como Chicago. Además, la supermayoría conservadora en el Tribunal Supremo estadounidense (6 a 3) ha avalado los operativos, incluso en casos como el de Los Ángeles, donde se levantó una orden que prohibía arrestos basados únicamente en raza, idioma o lugar de residencia. Es justamente este clima de persecución lo que ha llevado al cantante a tomar una decisión tajante: no arriesgar la seguridad de sus seguidores.

Con estas declaraciones, Bad Bunny ha vuelto a demostrar que, más allá de ser una estrella global, es también un artista profundamente conectado con la realidad de su gente. Y, en este caso, su decisión no tiene nada que ver con la música ni con la logística: tiene que ver con proteger a su público.