La asignatura viral de Harry Styles podría llegar a la universidad en España

Louie Dean Valencia se hizo viral hace unos años por su apuesta rompedora. Una asignatura centrada en Harry Styles en la Universidad de Austin, Texas, que rápidamente salió en los medios de todo el mundo. Algunos se preguntaban, ¿qué ha ofrecido un joven artista, prácticamente al comienzo de su carrera, para merecer ser objeto de estudio académico? El profesor, que tiene un doctorado en Historia Moderna Europa en la Fordham University de Nueva York, tiene claro que precisamente por su edad y trayectoria se puede ofrecer un completo recorrido sobre cómo ha cambiado la cultura popular en los últimos veinte años.

Entre los temas que se estudian está el fenómeno fan, la cultura pop europea, la contracultura y el rock and roll, la construcción de la identidad y la influencia de la moda, entre otros. La asignatura se llama 'Harry Styles and the Cult of Celebrity' y se hizo viral en julio de 2022. Sin embargo, en los últimos años su popularidad no ha bajado en la universidad: el doctor Valencia asegura que le llegan alumnos de todo tipo. «Hay 'superfans', gente a la que le gusta la música o que estudian música, también hay muchos periodistas y estudiantes de cine», explica en conversación con ABC. Y que siempre hay algún 'hater'.

Después de su clase comenzaron a salir otras en Estados Unidos que ofrecían formatos similares. Un par de asignaturas sobre Taylor Swift centrada en cómo escribe sus letras, otra de Bob Dylan sobre psicología... El doctor Valencia deja claro que en cualquiera de los casos, el 'celebrity' sirve como gancho para hablar de toda la bibliografía académica reunida. Y no cualquier famoso sirve para hacer referencia a una «celebridad» que pueda abarcar tantos temas: «Con el invento de la televisión empieza a haber otras personas famosas, lo cual crea una escala». Se refiere a los rangos que utilizan en Estados Unidos para identificar a famosos clase A, B, C... y así sucesivamente. «De alguna forma la televisión nos acercó a las personas de una manera más íntima, les veíamos todas las semanas. Hoy en día esa gente puede tener su propio canal de YouTube, Instagram o Tik Tok y que les veas diariamente. Pueden ser famosos, pero de manera más nicho», explica.

La fama de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio o Angelina Jolie, sin embargo, es diferente. Curiosamente, no tienen redes sociales, por lo que el «culto a la celebridad» de este tipo conlleva cierto misterio. «Puedes tener fama o mala fama, pero a una celebridad se la celebra, mientras que hay muchos famosos a los que se les observa esperando a que tropiecen», señala. Lo que en internet se considera como 'hate watching', y que nada tiene que ver con admirar o seguir a nadie. En seguida vienen nombres a la cabeza.

«Rosalía lleva toda la hispanidad dentro de su música»

Curiosamente, el doctor Louie Dean Valencia tiene conexiones familiares con España. Es habitual encontrar a este treintañero en verano o en Navidad leyendo y escribiendo por las cafeterías de un barrio madrileño. Un detalle que también marca su carrera: este año organiza un seminario en la Universidad Autónoma de Madrid y el verano que viene tendrá cursos universitarios de verano en varias ciudades británicas, entre ellas Londres y Liverpool. Adaptar su currículo académico no es moco de pavo: «En España es difícil porque hay reglas estrictas sobre las asignaturas, planes de curso y esas cosas. Pero sí estamos mirando la posibilidad de un taller o algo así», comenta.

Sobre todo porque en Estados Unidos puedes ir a la universidad y acudir a clases sin haber decidido de qué te quieres graduar. Por eso existen los «undergrad», que son cursos que tocan varios temas y a los que acuden alumnos de los primeros años para orientarse acerca de su futuro. La clase de Harry Styles, por ejemplo, convalida créditos a las carreras de Historia Europea o del mundo, Estudios Internacionales o Europeos, de Cultura Popular, de Diversidad y de Género.

Acampada en los alrededores del espacio Mad Cool para ver el concierto de Harry Styles en 2023. Tania Sieira

Si hubiera que adaptar el mismo concepto de Harry Styles como vehículo para entender la historia a un personaje español, el doctor Valencia tiene claro que en España hay muchas celebridades que se lo merecen. En particular hay dos, de dos generaciones diferentes, que podrían llevarse la palma. Rosalía por un innovación y cómo toca todos los palos con su arte: «Me gustaría tener a alguien, como un profesor especializado en la Edad Media, porque todo su primer disco viene de eso. Sería interesante. Ha marquetizado España y se ha convertido relevante en Estados Unidos trayendo mucha influencia de América Latina», indica. «Lleva toda la hispanidad dentro de su música», comenta.

¿Una clase sobre Amaia Montero?

Pero la primera que le viene a la mente al profesor universitario es una veterana actriz. «Se puede hacer una clase sobre Carmen Maura, por ejemplo, hablando sobre cómo era el papel de la mujer en los años 70, y el cambio en su carrera, cómo ha cambiado la mujer española a través de su figura», aventura. Entre los artistas musicales señala a Dani Martín o Estopa como otros ejemplos que le resultan interesantes para estudiar la evolución social a través de su carrera. Pero las ideas no paran de fluir, «también podrían compararse tres mujeres diferentes, de tres épocas», surgen Clara Campoamor o Pilar Primo de Rivera, Carmen Maura y, por ejemplo, Nicole Wallace, o incluso Aitana, como ejemplo de tres generaciones totalmente diferentes.

Sobre Amaia Montero también demuestra fascinación: «Se puede hablar del cambio del feminismo, del negocio de la música, de perder la fama, de las adicciones...» O incluso sobre 'Cuéntame', una serie que le parece imposible trasladar a otros países.