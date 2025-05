Pillan a Harry Styles viendo al nuevo Papa en el Vaticano como un fiel más

Entre la multitud que se reunía el jueves en la plaza de San Pedro había gente de todos los países, formas y colores. Ricos, pobres, creyentes y también curiosos que querían ver al nuevo Papa. Lo que algunos no se imaginaban es que además había una estrella del pop caminando a su lado. Uno de los artistas más populares del mundo, Harry Styles, ex de la banda One Direction, se movía como uno más en la masa de fieles con sus gafas de sol y gorra. Es decir, el uniforme de la celebridad, pero también del turista.

El cantante de 'Watermelon Sugar' fue fotografiado por un fan en Via della Conciliazione, con su cabeza destacando entre el mar de gente debido a su más de 1.80 de altura. Además, caminaba a contra corriente, alejándose del foco de atención tal y como se puede apreciar en la fotografía. Todos los móviles apuntan en dirección contraria, con lo cual muchos ni se dieron cuenta de que al lado suyo pasaba el mismísimo Harry Styles.

Algo ya tan reconocible como el propio Harry podría ser la chaqueta que llevaba. Sus fans, los más acérrimos, sabrán que lleva al menos un par de años poniéndose la misma prenda de color azul cian. Pero especialmente en estos últimos meses de primavera cada vez que se le ha visto por la calle ha sido con este abrigo de algodón con cuellos clásicos, botones y dos pares de bolsillos a cada lado de la parte central.

Se trata de una pieza de la marca estadounidense The Row, es decir, la de las gemelas Olsen. Está inspirada en las chaquetas clásicas de trabajo y forma parte de la colección de mujer, aunque eso a Harry Styles le da igual. Lo mismo que el precio de 1.790 euros. No parece tan llamativo al saber que se la pone todo el rato, pero mucho menos al conocer que el artista de 31 años tiene un patrimonio de 236 millones de euros.

papa’nın ilanını San Pietro meydanında izlerken yanımdan Harry Styles geçti göz göze geldik hemen fotoğrafladım bu anıyı what a day ya pic.twitter.com/XhkyaY3UYR — niss (@NisaKanat18) May 8, 2025

Para ocultar su rostro, Harry Styles llevaba también una gorra que no pasaba desapercibida, porque se podía leer «el tecno es mi novio». Junto con las gafas de sol y el bigote, no todo el mundo podría reconocerle. Sin embargo, en los últimos meses el cantante ha demostrado que está esforzándose por vivir una vida normal. En febrero corrió la maratón de Tokio, en marzo paseando en varias ocasiones por Londres, donde vive, y en abril se dejó ver por Berlín. El pasado mes de septiembre incluso estuvo en Madrid comiendo tortilla de patatas.

Pero sus visitas a Roma no son nuevas. En febrero ya fue fotografiado en una terraza, comiendo plácidamente o paseando por las calles, ya sea solo o con una chica. A veces también va con su amigo Alessandro, con el que no es raro verle en cada una de estas apariciones espontáneas en cualquier lado del globo.