Andy recibe un premio a su trayectoria antes de comenzar su carrera en solitario

El artista, que hasta ahora formaba parte del dúo Andy y Lucas, presentará su primer single el 10 de noviembre

Andy, durante un concierto de Andy y Lucas
Andy, durante un concierto de Andy y Lucas
Marina Ortiz Cortés

Se acabó Andy y Lucas. Se sabía que tras la gira el famoso dúo se despediría de los escenarios, pero pocos esperaban que esto significara que el siguiente paso sería que uno de ellos lanzara su carrera en solitario. Ha sido Andy, que ... ya ha anunciado su primer single, 'Marioneta', que presentará en directo al tiempo que recibirá un premio a su trayectoria. Lo hará el próximo 10 de noviembre en el Teatro Infanta Isabel de Madrid con motivo de los Premios Latino, una cita muy especial para él porque cerrará una etapa como grupo para empezar una nueva.

