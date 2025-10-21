Andy recibe un premio a su trayectoria antes de comenzar su carrera en solitario

Se acabó Andy y Lucas. Se sabía que tras la gira el famoso dúo se despediría de los escenarios, pero pocos esperaban que esto significara que el siguiente paso sería que uno de ellos lanzara su carrera en solitario. Ha sido Andy, que ... ya ha anunciado su primer single, 'Marioneta', que presentará en directo al tiempo que recibirá un premio a su trayectoria. Lo hará el próximo 10 de noviembre en el Teatro Infanta Isabel de Madrid con motivo de los Premios Latino, una cita muy especial para él porque cerrará una etapa como grupo para empezar una nueva.

Así lo han anunciado desde la organización, que acaba de comunicar que Andy recibirá el premio a la trayectoria como «una de las voces más icónicas». Sin duda una decisión que marca un antes y un después, puesto que Lucas se quejaba durante su gira de despedida de que nunca habían recibido ni un premio en su carrera, y que ni siquiera les habían invitado a los Grammy Latinos. Eso sí, ya el pasado año habían sido nominados como dúo a este mismo certamen. «Hoy rendimos homenaje a una de las voces más queridas y reconocibles del pop en español. Andy», aseguran en sus redes sociales desde los Premios Latino, que organiza la Academia Hispanoamericana de la Música.

En la publicación destacan su pasión por la música que le hace volver a intentar triunfar con un proyecto diferente. «Por una carrera que marcó a generaciones, por haber liderado listas de éxitos y vendido millones de discos como parte de un dúo inolvidable, y por tener el coraje de comenzar de nuevo en solitario, con pasión, talento y valentía. Este reconocimiento honra no solo su historia, sino su decisión de seguir creando desde el corazón», añaden.

Será un momento histórico, tal y como señalan desde los Premios Latino, cuando el próximo 10 de noviembre Andy actúe por primera vez en solitario para presentar su single. Se subirá al escenario sin Lucas y entre rumores de enfrentamiento entre ellos que se han visto acrecentados por las últimas declaraciones y posterior desmentido del cantante gaditano, cuyo nombre completo es Andrés Morales Troncoso.

Nueva etapa

Andy, que tiene más de 97.000 seguidores en su cuenta personal, está compartiendo estos días el apoyo que sus seguidores le brindan. Ya han comenzado a crear nuevos clubs de fans para animarle en su carrera en solitario y están colaborando en la promoción. De hecho, el lunes fue una cuenta de sus más acérrimos quien compartía varias imágenes del 'making of' del primer videoclip. «La que viene va a ser muy grande», asegura alguna de estas cuentas.

Los Premios Latino los organiza la Academia Hispanoamericana de la Música, entre cuyos miembros están artistas como Juan Magán, Lucrecia, Martirio, Efecto Mariposa o Antonio Canales. Este año, además de Andy habrá otros premiados de excepción. Edurne recibirá el Premio Latino de Oro Joaquín Hurtado a la Trayectoria y el de Talento Latino será entregado de manera póstuma a Manolo Escobar. Será recogido por su hija, Vanessa García Marx, periodista y aspirante a actriz.