Por qué el Príncipe Andrés lleva más de 20 años sin pagar el alquiler de su mansión de 30 habitaciones

Otra vez el Príncipe Andrés y otra vez una polémica que no cesa en relación a su controvertida vida, personalidad y forma de actuar. Lo nuevo tiene que ver con el privilegiado régimen de alquiler de su mansión de 30 habitaciones y ... una moción parlamentaria con el fin de despojar al hermano del rey de su ducado.

Efectivamente, los diputados han presentado una moción para despojar al Príncipe Andrés del ducado, una medida raramente permitida en la Cámara de los Comunes. Mientras tanto, el Gobierno se enfrenta a una creciente presión a cuenta de la residencia del hermano de Carlos III en el Royal Lodge de Windsor, donde no ha pagado el alquiler durante más de dos décadas.

El secretario de Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, ha afirmado que es «asunto del palacio» si se permite al Príncipe Andrés permanecer allí tras las nuevas acusaciones en su contra sobre su relación con el pedófilo Jeffrey Epstein.

El peculiar contrato de arrendamiento

'The Times' ha informado que el contrato de arrendamiento mostraba que el duque de York pagó un millón de libras por el mismo y al menos 7,5 millones de libras por reformas, pero solo ha pagado una pequeña cantidad de alquiler al año desde 2003 mientras mantiene su derecho a vivir allí hasta 2078. Según la información, el contrato de arrendamiento sugiere que la Corona le adeudaría al Príncipe Andrés unas 558.000 libras si renuncia al contrato.

La presión sobre el hermano del rey surge en medio de nuevas acusaciones contra él en las memorias póstumas de Virginia Giuffre, quien afirmó haber tenido relaciones sexuales con Andrés en tres ocasiones distintas. También aseguró que el equipo del príncipe intentó «contratar troles de internet» para «acosarla» en redes.

La escritora, Amy Wallace, ha afirmado en la BBC que «consideraría una victoria que se viera obligado, por cualquier medio, a renunciar voluntariamente a los títulos», algo que calificaría como un «gesto simbólico». Y ha añadido: «Virginia quería que rindieran cuentas todos los hombres de los que había sido víctima en contra su voluntad, y este es solo uno de ellos».

Lo cierto es que los diputados tienen pocas vías para retirar formalmente los títulos. Se requeriría una ley parlamentaria, que el Gobierno no tiene intención de iniciar a menos que lo solicite palacio. De hecho, no se puede criticar a la realeza durante los debates parlamentarios. Diferentes analistas estiman que la moción tiene como intención final poner en la mesa un debate sobre los derechos de miembros de la realeza que no merecen privilegios, articulando una manera de privarles de tal condición.

Un debate abierto

Rachael Maskell, diputada laborista por York Central, ha declarado que esperaba obtener apoyo para un proyecto de ley que otorgue al rey o a una comisión parlamentaria la facultad de retirar formalmente los títulos del Príncipe Andrés. «Cada vez que esto surge, sin duda debe ser muy traumático para las víctimas y los sobrevivientes, por lo que es fundamental que este asunto se resuelva de una vez por todas», ha declarado Maskell. «Existen mecanismos que deben implementarse para retirar un título», ha concluido.

No está muy claro que todo esto sirva para algo, pero lo cierto es que por el momento ya es un signo del aumento de la presión sobre el Príncipe Andrés, quien contempla todo este cúmulo de acusaciones desde la comodidad de su mansión de 30 habitaciones.