Andy rompe su silencio sobre la presunta agresión de Lucas: «Esas marcas me las hice yo jugando al fútbol»

Andy y Lucas vuelven a ser noticia. Cuando parecía que las aguas se habían calmado tras su separación mediática, el nombre de ambos ha vuelto a ocupar titulares por las informaciones que apuntaban una presunta agresión entre ellos durante un concierto. Sin embargo, el ... propio Andy ha roto su silencio y ha desmentido todo.

El cantante se puso en contacto con el periodista Javi de Hoyos, del programa 'D'Corazón', quien en directo leyó el mensaje: «No existió agresión, esas marcas me las hice yo jugando al fútbol. Esto no es normal, tengo a mi familia asustada. No es cierto que yo dijera que hubo agresión, es falso. Lucas no me tocó. Yo tenía una lesión de hacer deporte que empeoró ese día», manifestó el artista.

La conversación, que ha tenido lugar de manera directa y en exclusiva para el programa de 'TVE', llega apenas unas horas después de que en varios espacios televisivos se mostraran imágenes de las supuestas lesiones que el artista habría sufrido tras una presunta pelea con su compañero Lucas.

De Hoyos quiso profundizar en el asunto y le preguntó si esa lesión se había agravado tras un enfrentamiento con Lucas. Andy, visiblemente afectado, respondió con contundencia: «Javi, no voy a contar nada más, tengo a mi familia asustada. No nos pegamos. Es falso que nos pegásemos y no hubo agresión de parte de Lucas hacia mi».

Con estas declaraciones, el cantante pone fin a una de las polémicas más comentadas de los últimos meses, justo cuando su relación profesional con Lucas ya ha llegado a su fin. Ambos artistas concluyeron recientemente su gira de despedida tras más de veinte años de trayectoria juntos, una etapa que culminó entre rumores de tensiones internas y versiones enfrentadas.

La última polémica surgió después de que el programa 'Fiesta' mostrara unas fotografías que, según explicaron en el espacio, habrían sido tomadas tras un supuesto altercado entre los dos artistas en los camerinos de un concierto. En ese momento, la reportera Arabella Otero aseguró haber mantenido una conversación de casi tres horas con Andy, quien —según la periodista— le habría reconocido que «hubo más que palabras» y que «Lucas casi le rompe el abductor».

Así dejó supuestamente Lucas la pierna de Andy, llena de moratones en un "forcejeo".

Los moratones que tiene en los aductores no son de un forcejeo, son de una patada como mínimo.

Este se habrá pensado que como no tiene nariz el otro se tiene que quedar sin pierna.#Fiesta18O pic.twitter.com/ktmz7lEExT — El Indio (@Jero20033756) October 18, 2025

Sin embargo, la versión de Andy ahora desmonta por completo ese relato. El artista insiste en que las imágenes que circularon corresponden a una lesión deportiva, no a un enfrentamiento físico con su compañero. Además, lamenta profundamente el impacto mediático que la noticia ha tenido en su entorno más cercano: «Tengo a mi familia asustada», repitió en su mensaje al periodista de 'D'Corazón'.

Con estas palabras, Andy busca zanjar definitivamente los rumores que empañaron el final de una de las parejas musicales más queridas del panorama español. De momento, Lucas no se ha pronunciado tras este nuevo desmentido, pero lo cierto es que ambos artistas parecen haber cerrado ya cualquier vínculo profesional y personal, centrados ahora en sus respectivos caminos en solitario.