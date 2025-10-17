Un extrabajador de Andy y Lucas saca a la luz cómo es el comportamiento de Lucas entre bastidores: «Se cree más que nadie»

Todas las despedidas son complicadas y la de Andy y Lucas no es una excepción. Y es que el dúo ha tomado la decisión de separarse en mitad de una guerra fría entre ambos llena de reproches, rumores y polémicas.

En una entrevista para ABC ... , Andy se sincera y asegura que este último tramo del camino está siendo «un poco triste». «Como dicen, la vida sigue y tenemos que continuar con nuestras cosas», declara. De hecho, el artista ha anunciado este mismo mes de octubre que va a lanzar su primer disco en solitario.

Sin embargo, la ruptura parece que va más allá de nuevos objetivos profesionales. «Todos sabemos ya los problemas que tiene de salud Lucas», afirma Andy durante la charla con este diario.

Lucas, por su parte, acudió al programa de Mediaset 'Me quedo conmigo' y no habló precisamente bien de su excompañero. «No quiero tirarle por los suelos, pero no tiene disciplina», aseguró.

Tras sus declaraciones, son muchas las personas del entorno del grupo gaditano que se han pronunciado al respecto y han cuestionado, sobre todo, el comportamiento de Lucas entre bastidores. Un extrabajador se ha sincerado en 'El tiempo justo' y ha sido tajante.

'El tiempo justo' se ha puesto en contacto con un extrabajador de Andy y Lucas para obtener más información sobre los conflictos que han podido tener en estos años ambos cantantes. El exempleado ha sido claro y ha revelado la verdad sobre el comportamiento de Lucas entre bastidores. «Es un perfecto gestor. Él se levanta, hace sus llamadas... pero también es verdad que es una persona con la que no se puede trabajar en equipo», sostiene.

El testimonio de un extrabajador del dúo musical revela el verdadero comportamiento de Lucas: "Se cree más que nadie" #ElTiempoJusto14O https://t.co/HvOiTWPPiZ — El tiempo justo (@eltiempojusto) October 14, 2025

El hombre asegura que «se cree más que nadie en todo». «No cumple con lo pactado. Le parece normal decir delante de una cámara en Telecinco que él es multimillonario. ¿Estás loco? Hace lo que le da la gana. Él es muy imponible y muy de saltarse los acuerdos», lamenta.

Este profesional indica que estas actitudes han tenido consecuencias sobre el dúo. «Han cambiado de manager y de agente 50 millones de veces», añade.

Por último, el periodista de 'El tiempo justo' le ha preguntado que si cuando dice que Lucas trabaja a espaldas de todo el mundo también hay que incluir a Andy. La respuesta del extrabajador ha sido tajante: «Por supuesto».