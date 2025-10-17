Un extrabajador de Andy y Lucas saca a la luz cómo es el comportamiento de Lucas entre bastidores: «Se cree más que nadie»

Sin embargo, la ruptura parece que va más allá de nuevos objetivos profesionales. «Todos sabemos ya los problemas que tiene de salud Lucas», afirma Andy durante la charla con este diario.
Lucas, por su parte, acudió al programa de Mediaset 'Me quedo conmigo' y no habló precisamente bien de su excompañero. «No quiero tirarle por los suelos, pero no tiene disciplina», aseguró.
Tras sus declaraciones, son muchas las personas del entorno del grupo gaditano que se han pronunciado al respecto y han cuestionado, sobre todo, el comportamiento de Lucas entre bastidores. Un extrabajador se ha sincerado en 'El tiempo justo' y ha sido tajante.
Un extrabajador de Andy y Lucas, tajante sobre la actitud de Lucas
'El tiempo justo' se ha puesto en contacto con un extrabajador de Andy y Lucas para obtener más información sobre los conflictos que han podido tener en estos años ambos cantantes. El exempleado ha sido claro y ha revelado la verdad sobre el comportamiento de Lucas entre bastidores. «Es un perfecto gestor. Él se levanta, hace sus llamadas... pero también es verdad que es una persona con la que no se puede trabajar en equipo», sostiene.
El hombre asegura que «se cree más que nadie en todo». «No cumple con lo pactado. Le parece normal decir delante de una cámara en Telecinco que él es multimillonario. ¿Estás loco? Hace lo que le da la gana. Él es muy imponible y muy de saltarse los acuerdos», lamenta.
Este profesional indica que estas actitudes han tenido consecuencias sobre el dúo. «Han cambiado de manager y de agente 50 millones de veces», añade.
Por último, el periodista de 'El tiempo justo' le ha preguntado que si cuando dice que Lucas trabaja a espaldas de todo el mundo también hay que incluir a Andy. La respuesta del extrabajador ha sido tajante: «Por supuesto».
