Anabel Pantoja, Belén Esteban y su increíble fin de semana: un megáfono, cervezas, paella y máxima exaltación de la amistad

A prueba de balas. Así es la amistad de Anabel Pantoja y Belén Esteban, que acaban de pasar un fin de semana de lo más espectacular para proponer un ejercicio público de exaltación de los afectos. Lo ha contado la sobrina de Isabel Pantoja en sus redes sociales a través de un vídeo y unas fotografías donde se ve de todo: desde la de Paracuellos a voces en la calle con un megáfono hasta jornadas hedonistas repletas de cervezas, paellas y chiringuitos.

Menudo fin de semana. Anabel Pantoja ha recibido la visita de Belén Esteban a Gran Canaria y, como era de esperar, ha dado para mucho contenido en las redes sociales. Una pura exaltación de la amistad y un canto a la vida. Porque se lo han pasado en grande y no se han ahorrado detalles.

Anabel Pantoja y David Rodríguez están viviendo su primer verano como padres y han aprovechado el verano para presentar a la niña a amigos y familiares. Tras viajes y excursiones varias, ahora agotan el final del verano en Gran Canaria, donde viven. Y allí han recibido la visita sorpresa de Belén Esteban, su marido Miguel y otro amigo común. Fiesta asegurada.

Al grito de «gordi»

Lo primero, según un vídeo que ha publicado Anabel Pantoja en sus redes sociales, ha sido la llegada explosiva de la 'princesa del pueblo' a la casa de la influencer. Lo ha hecho a su manera característica, a todo tren y barullo, con un megáfono en mano y gritando: «Gordi, ¿pensabas que te ibas a librar de nosotros?».

Tras los saludos y besos iniciales, lo siguiente que se ha visto ha sido un brindis colectivo con cervezas y vinos, una de las típicas imágenes que se ven en cualquier red social a estas alturas del año y a la que solo le faltaba añadir el mensaje aquel del «aquí sufriendo». Lo siguiente, cómo no, las vistas a la playa y al sol. Lo que viene a ser una mañana de chiringuito.

El abrazo final

En el vídeo de Anabel Pantoja no podía faltar una de las estrellas de su Instagram en los últimos meses: su hija. Uno de los motivos de la visita de Belén Esteban, quien ha querido comprobar de primera mano cómo está creciendo el bebé. Hace poco, la influencer compartía que la le dice «mamá».

Por supuesto, en las imágenes difundidas por Anabel Pantoja tampoco han faltado un montón de platos y comida. Ya se sabe que la chica es una enamorada de la gastronomía y de subir las cosas ricas que se come a su Instagram. Solo que esta vez la mesa contaba con la presencia de su adorada Belén Esteban y su marido. Se han puesto las botas, paella incluida. El vídeo ha acabado con un abrazo de las dos junto a la piscina.

Anabel Pantoja ha compartido una foto en Instagram junto a la cual ha escrito: «Amistad. Os quiero». Un perfecto resumen de lo que han vivido ella, Belén Esteban y todo el grupo este fin de semana en Gran Canaria.