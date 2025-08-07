El secreto de Kiko Rivera con el que desvela su lado más romántico

Aunque Kiko Rivera ha alcanzado la fama en la música con temas como 'Quítate el top', hay una inspiración que va más allá de esas canciones bailables. Una persona sensible que quiere compartir también melodías y letras en las que se atreve con emociones que normalmente no explora en su faceta musical.

Por eso, el DJ que triunfa en las fiestas de verano ha tomado la decisión de dividir su faceta creativa. Seguirá siendo un éxito con sus temas bailables y de letras más ligeras, pero creará otro tipo de música en un perfil que ha decidido llamar D-Luz. Así lo ha desvelado ante sus seguidores, explicando que en un primer momento pretendía llevar este proyecto en secreto.

Tras darse cuenta de que no funcionaría igual con su nombre que si lo llevaba en secreto, decidió dar a conocer el concepto en su perfil oficial. «Este es mi artista creado por la IA para sacar las canciones que no puedo publicar como Kiko Rivera» compartía este miércoles, pidiendo a sus seguidores que siguieran a su nueva cuenta. Ahora en la biografía de esta cuenta sale que el creador es el hijo de Isabel Pantoja.

La imagen de este cantante creado por la inteligencia artificial es un hombre de mediana edad, atractivo, con piel morena y ojos castaños, pendiente en la oreja, perilla y bigote. Con estilo urbano y juvenil y los brazos cubiertos de tatuajes, aunque este último detalle cambia dependiendo de la publicación.

Pero no es con la imagen con la que pretende conquistar a sus seguidores. «Tú sabes cómo soy, no hay explicaciones, me fui sin aviso, sin notificaciones. Tú buscabas show y yo buscaba paz, aunque no me veas sé que me recuerdas», se puede oír en una de las últimas canciones que ha avanzado. Este tema saldrá el próximo 15 de agosto, y demuestra esa faceta más íntima que Kiko considera que no le encaja con su firma personal. Por lo tanto, podría ser que sus letras sean más personales y hablen directamente de sus propias experiencias.

Otros artistas que usan IA

Kiko no es el primer artista que admite haber usado la inteligencia artificial. Cantantes como David Guetta, Will.i.am o Grimes han admitido hacer uso de las nuevas tecnologías para generar voces o sonidos innovadores. Pero también hay artistas virtuales, como es el caso de Noonoouri, que tiene 20.000 oyentes mensuales y casi 500.000 seguidores en Instagram, además de tener un contrato con Warner Music, pero está hecha enteramente por ordenador.

En España hay youtubers como Illo Juan cuyas canciones, creadas por inteligencia artificial, se han popularizado muchísimo. Por lo tanto, la idea de Kiko Rivera no es exactamente novedosa, aunque sorprende que se haya creado un perfil para compartir un estilo de música diferente con una imagen y nombre nuevos.