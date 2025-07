María José Suárez: «He regalado la ropa del verano pasado porque me recuerda a Álvaro»

La modelo y colaboradora de televisión sevillana lo tiene claro: si tiene que elegir una época del año en la que más disfrute esa es el verano. Pero la estación favorita para muchos también puede convertirse en una pesadilla y, no solo por los retrasos en los trenes y los aviones, sino porque, como en su caso, el amor lo puede trastocar todo. «En general, siempre es una época de alegría que te permite estar más relajado, desconectar…Para mí es la más bonita del año, aunque no siempre se corresponde con el momento vital que estés pasando», explica María José Suárez.

En su caso el verano pasado fue horrible «el peor de mi vida, lo tenía todo planeado y me adentré sin venir a cuento en una separación con Álvaro Muñoz Escassi», confiesa. Y es que, tras tres años de relación, en junio de 2024 la pareja protagonizó la ruptura del verano. La modelo recibió un correo electrónico de Valeri, una mujer colombiana de 29 años que, además de detallarle su relación con Escassi, le reclamaba los 1.500 euros que el jinete le debía por sus servicios. A partir de ahí estalló un cruce de acusaciones entre el triángulo amoroso que acaparó las portadas estivales llevando incluso a la modelo sevillana amenazar a su ex con demandarle por revelación de secretos y a negar que tuviesen una relación abierta como el jinete dejó caer en una entrevista en '¡De Viernes!' ( Telecinco).

«Lo pasé muy mal, no quería salir de casa, adelgacé unos kilos e incluso tuve que ver como él se iba de vacaciones con una nueva persona a la casa de Tarifa que habíamos alquilado juntos. Son cosas que pasan, pero fue toda una pesadilla», recuerda. Y es que el jinete aprovechó la reserva de la casa para disfrutarla con la actriz Hiba Abouk y no tuvo reparos en dejarse ver en actitud cómplice y cariñosa por las playas gaditanas mientras María José asimilaba lo ocurrido.

Una portada del verano pasado, el peor para María José Suárez SEMANA

Poco a poco las aguas volvieron a su cauce y la modelo se refugió en su trabajo como colaboradora en 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3) y en Canal Sur, aunque este verano los fantasmas del pasado han vuelto y no solo porque su ex ha roto con Sheila Casas, la mujer que ocupó su lugar. «Dio la casualidad que tenía programada la reforma de mi casa para el verano y eso me tuvo muy entretenida y luego la rutina laboral me hizo recuperarme, aunque el verano ya no volverá a ser lo mismo para mí. El otro día estaba haciendo la maleta para pasar unos días con amigos y al ver los vestidos y las cosas que usé el año pasado tuve que deshacerla y lo he regalado todo porque no aguanto ni verla, me recuerda a esos momentos tan malos que pasé. Así que este verano todo nuevo…».

Pasa de enamorarse

Por eso ha decidido recuperar sus antiguos planes: «Soy más de bikini que de bañador y me encanta tomar el sol por eso me muevo mucho de un sitio a otro buscando lugares de playa, Formentera, Ibiza, Zahara de los Atunes, unas veces con amigos y otras con mi hijo sin dejar el trabajo porque voy a subir a Madrid para el programa los días que me toque colaborar».

No quiere oír ni siquiera la idea de volver a enamorarse y menos este verano «ni me lo planteo, este año es para mí y mi familia». Aunque como todas no ha olvidado a su primer amor de verano: «El típico chico de Huelva que veraneaba en el mismo pueblo que yo, duró solo ese verano no creo ni que fuera amor, pero es verdad que luego tenía la curiosidad típica de si le iba a volver a ver o el siguiente verano vendría… Tonterías de la edad», se ríe.