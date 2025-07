El año más salvaje de Álvaro Muñoz Escassi: dos sonadas rupturas, polémicas, Supervivientes y figura viral

Lo que para muchos puede ser toda una vida, para Álvaro Muñoz Escassi es solo un suspiro. El jinete ha completado un año realmente salvaje que ha tenido de todo, incluyendo dos sonadas rupturas, su paso por Supervivientes, unas cuantas polémicas y así hasta convertirse en una figura viral que no deja indiferente a nadie.

Qué año. Parece que el verano es la estación en la que Álvaro Muñoz Escassi entra en efervescencia. Fue a finales de junio del pasado año cuando el mundo del corazón se quedaba perplejo ante el anuncio de su ruptura con María José Suárez, con todo lo que vino detrás. Y ahora, apenas 12 meses después, ha llegado su separación de Sheila Casas cuando parecía que iban camino de ser la pareja del verano. Pero así es el jinete, un hombre al que le gusta vivir deprisa.

Tanto Sheila Casas como Álvaro Muñoz Escassi publicaron en sus redes sociales sendos comunicados para anunciar el final de lo que parecía la más bella historia de amor jamás contada. «Queremos comunicar que hemos decidido poner fin a nuestra relación», dijeron. «El tiempo lo cura todo», aseguraba Escassi antes de añadir, entre un buen número de erratas, que «hay amores que se olvidan y amores que duran para toda la vida. Y claro que hay amores que te marcan para toda la vida». Copió un discurso de Tini. O estaba con prisas o no se le ocurría nada original.

Y no debía ser por falta de experiencia, pues 12 meses antes, a finales de junio de 2024, despachaba su relación con María José Suárez con otro comunicado. «No ha sido el mejor final para una historia tan bonita pero, como siempre, me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años, que han sido muchos», dijo entonces la empresaria sobre su separación.

María José Suárez

Lo que pasó después borró todos esos «buenos momentos», pues salieron unas y otras a contar sus experiencias con el jinete y él habló de «relación abierta», aunque María José Suárez se apresuró a aclarar que nada de eso. En todo este tiempo, ella ha ido acumulando un rencor indisimulado contra su ex que todavía dura.

Sin ir más lejos, este fin de semana se ha pronunciado sobre la ruptura con Sheila Casas. «Los motivos de la ruptura con Sheila los sé porque son los mismos que la mía», dijo en '¡De Viernes!', todavía con el cadáver calentito. «No me sorprendió porque una ruptura está a la orden del día, cómo no me va a sorprender una ruptura de Escassi», añadió.

De momento, Sheila Casas ha adoptado otra actitud y pone buena cara al mal tiempo. Ante las cámaras de Europa Press ha lucido la mejor de sus sonrisas y ha evitado entrar en las últimas polémicas sobre los motivos de la comentada y sorprendente ruptura. «Muy bien, la verdad, fenomenal, muy muy bien», ha dicho cuando han preguntado que cómo estaba. «Es que yo ya me río de todo. Me parece todo bastante absurdo», ha añadido.

Del beso a la nada

Qué lejos parece quedar ya aquel beso viral que se dieron Sheila y Álvaro ante las cámaras nada más acabar la aventura del jinete en 'Supervivientes'. Todo parecía ir fenomenal y ella compartía sus momentos de convivencia como pareja en sus redes sociales. Además, se dejaban ver juntos por la notaría cuando ella compró una casa que ya no será para dos. Al menos por ahora.

Lo que es indiscutible es que Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido en una figura viral que genera pasiones, filias y fobias. Y lo que tampoco queda en duda es que un año en la vida del jinete puede dar para mucho. ¿Qué vendrá a partir de ahora?