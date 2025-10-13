Suscribete a
Álex García, tras la muerte de Verónica Echegui: «Me siento un poquito más libre cada día»

El actor admite que ha sentido, y siente, mucho dolor por lo ocurrido, pero que está aprendiendo a aceptar la vida como viene

en clave de rhodes
Marina Ortiz Cortés

El actor Álex García se ha convertido en protagonista involuntario de todas las miradas tras el fallecimiento inesperado de la que fuera su pareja, Verónica Echegui. Hace menos de un mes que la intérprete de 'Yo soy la Juani' se fue de este ... mundo, y que el que fuera su compañero de vida durante más de una década, publicara una carta abierta en la que se despedía de ella de una manera muy cariñosa. Ahora, el intérprete de 'La novia' ha ofrecido su primera entrevista con James Rhodes.

