Álex García, tras la muerte de Verónica Echegui: «Me siento un poquito más libre cada día»

El actor Álex García se ha convertido en protagonista involuntario de todas las miradas tras el fallecimiento inesperado de la que fuera su pareja, Verónica Echegui. Hace menos de un mes que la intérprete de 'Yo soy la Juani' se fue de este ... mundo, y que el que fuera su compañero de vida durante más de una década, publicara una carta abierta en la que se despedía de ella de una manera muy cariñosa. Ahora, el intérprete de 'La novia' ha ofrecido su primera entrevista con James Rhodes.

El pianista y Álex habían cerrado la entrevista antes del fallecimiento de Verónica. Y a pesar de que el actor ha preferido mantenerse alejado del ojo público en estos difíciles momentos de duelo, ha querido mantener la cita con Rhodes porque, según asegura, el música le inspira la suficiente confianza como para dar este paso juntos.

Ha sido, sin duda, una entrevista emotiva y difícil, en donde el fallecimiento de Verónica ha sido como un tema omnipresente. «Me apetecía estar solo. Estoy en un momento más intrínseco, más allá de todo lo que ocurre y ha ocurrido en mi vida en los últimos meses o años, yo estaba en ese momento», ha expresado el intérprete cuando el pianista le preguntaba cómo está.

Descalzo, con pantalones oscuros y un polo de color blanco, Álex se ha dejado llevar por la conversación y por la música. Eso sí, ha admitido que está en un momento de su vida en el que está dispuesto a aceptar lo que viene. «A dejar que sea la vida la que mande», ha puntualizado. «Siempre queremos que el trabajo salga bien, que la relación con tu pareja sea de esta manera, que la comida salga genial y que la enfermedad no sea letal. Si te enganchas a esas sensaciones, sufres muchísimo, porque al final la vida tiene sus planes», ha rematado.

En ese proceso de aceptación, Álex está sintiendo una libertad renovada. «Cuanto antes lo aceptes y te des cuenta de que lo importante es lo que tú hagas con lo que te ocurre, lo que tú sientas ante lo que te ocurre y la oportunidad que tienes ante cada nuevo evento en tu vida de crecer y no de anclarte en el dolor, pues más libre te vas sintiendo», ha revelado, añadiendo: «Y así me siento ahora mismo, con todo el dolor que, por supuesto, he sentido y existe, un poquito más libre cada día».

James le ha preguntado directamente si quería hablar de su expareja, a lo que él respondía que no había visto nada online, pero sabía que se habían enviado muchos mensajes de amor y cariño a la actriz. «Es hermoso, aunque es muy doloroso, poder crecer a través de una situación tan dura, y agarrarte al amor y expandirlo», ha confesado.