Belén Esteban, visiblemente seria y arropada por su marido en el juicio contra Toño Sanchís

Este lunes, 13 de octubre, se ha iniciado el juicio contra el expresentante Toño Sanchís, acusado de «apropiación» de 388.000 euros de Belén Esteban, quien llegó a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, visiblemente seria, acompañada de ... su marido, Miguel Marcos, y perseguida por decenas de cámaras y reporteros de televisión.

La colaboradora de televisión ha llegado a las puertas de los juzgados con un rostro pétreo, aunque no antipático, que no ha modificado casi en ningún momento. Ha accedido a los juzgados del brazo de su marido, mostrando una evidente imagen de unión en un momento tan importante para Belén Esteban, pues lleva años peleando por lo que considera que es suyo.

El motivo de su presencia en los citados juzgados de Madrid no es otra que el juicio contra el que fuera su representante y hombre de máxima confianza, Toño Sanchís, a cuenta de un dinero en disputa. Hubo un día en el que Belén Esteban advirtió que su exmánager podría haber estado quitando dinero y se puso en manos de sus abogados para intentar recuperar esa suma de 388.000. Y de esto va el litigio.

El contraste con Toño Sanchís

Tal y como se esperaba, y por consejo de sus abogados, Belén Esteban ha optado por no hacer declaración alguna ante los medios antes del inicio del juicio y esta vez ha apostado por la discreción. Ha entrado en el edificio en completo silencio para el inicio de un juicio que podría suponer hasta tres años y medio de cárcel para Toño Sanchís por presunta estafa a la colaboradora de nada más.

Belén esteban fue madrugadora y la primera en llegar a los juzgados de Plaza de Castilla. Poco después aparecía por allí Toño Sanchís. Lo hacía de lo más relejado, como si esto fuera cotidiano para él, y esbozaba una leve sonrisa ante los medios de comunicación para transmitir toda su confianza en el resultado del juicio.

Toño Sanchís, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla. GTRES

A la salida de los juzgados, Belén Esteban declinó ofrecer declaraciones por expreso consejo de sus abogados y aclaró que no dirá nada hasta el final del juicio. Todo lo que manifestó fue: «Estoy bien». Y desapareció calle abajo en compañía de Miguel Marcos.

El resumen del conflicto

El conflicto se remonta a 2009, cuando Toño Sanchís sedujo a Belén Esteban y comenzó a trabajar para ella. Según el acuerdo al que llegaron, el representante sería quien manejara todo el dinero que la colaboradora ingresara y en teoría se quedaría con el 20%. Pero la Fiscalía dice que se quedó más dinero, aplicando una comisión bastante superior a ese 20% presuntamente pactado inicialmente con Belén Esteban.

Los abogados de la televisiva redactaron una demanda que fue admitida y el representante fue condenado a pagarle 388.868 euros, pero Toño Sanchís se negó y Belén Esteban apenas recuperó 50.000 euros y la casa en Villanueva del Pardillo de la que el representante fue desahuciado en marzo de 2020.

Finalmente, la agencia del representante se declararía en concurso voluntario y Toño Sanchís se convertiría en el hombre que finalmente tendría que indemnizar a Belén Esteban. Y es esto último es lo que se decidirá en el juicio. Toño Sanchís asegura que fue la propia Belén Esteban la que le dijo que se quedase con el 30% de los ingresos, pero que «el error fue no haberlo plasmado en un contrato».