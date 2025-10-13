Louis Spencer, el sobrino de Lady Di, debuta en el cine con un pseudónimo

A sus 31 años, el cuarto hijo de Charles Spencer y su primera mujer, ha conseguido su primer papel en el cine. Actualmente vizconde de Althorp hasta que herede el condado de Spencer por ser el único hijo varón del hermano de Diana ... , el enorme legado que recibirá en el futuro no es suficiente para él. Se graduó en 2022 como el mejor de su clase en arte dramático en una prestigiosa escuela alternativa de un adinerada zona del oeste de Londres.

Salió de la carrera con un agente, Tavistock Wood, la misma que incluye también a actores como Dominic West y Lily James, pero hasta ahora no había conseguido ningún papel en el cine. Ahora, tal y como ha adelantado el 'Daily Mail', ha rodado su primer corto bajo un pseudónimo que decidió al terminar la carrera. El sobrino de la Princesa Diana, que prácticamente no llegó a conocer a su tía puesto que Lady Di falleció cuando tenía solo tres años de vida, ha escogido el nombre de Louis Lyons.

Así lo deja claro el póster, aunque ya los medios británicos avanzaban hace algunos años que este era su plan para evitar relacionar a su familia con su profesión. Louis Lyons o Louis John Lyons, pero en ningún caso Spencer, el apellido que todos relacionan con la Princesa Diana.

El proyecto, que todavía está en posproducción según iMDb, se llama 'Pinch & Ouch', una historia real de la guionista, directora y protagonista del filme, Nicole Kent, en donde se cuenta la historia de una aspirante a actriz que viaja a Los Ángeles para aprender y asistir a clases con un 'coach' que ha ayudado a «todo el mundo» en Hollywood. «En medio de la pandemia, el sueño de esta chica es aprender con un 'acting coach' legendario pero antes de darse cuenta todo cambia», adelanta la sinopsis.

El corto lo ha producido MoodDreams, una compañía independiente creada por la propia Nicole, que el pasado mes de marzo anunciaba en sus redes sociales el proyecto y en mayo seguía en las últimas fases de edición. Solo dura 16 minutos y 55 segundos, y no hay fecha de estreno. «A veces el camino hacia tus sueños lleva a las más duras verdades», asegura el póster.

Louis Spencer creció alejado del ruido 'royal' de Londres al mudarse con su madre a Sudáfrica después de que sus progenitores se divorciaran. Volvió a Reino Unido en los últimos años de sus estudios, ya que empezó la universidad en Edimburgo para después centrarse en las artes escénicas en el mismo centro de arte en el que se formó el intérprete Leo Woodall, coprotagonista de la última película de Bridget Jones.