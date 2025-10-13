Suscribete a
El ministro de Exteriores ruso dice que el plan de Trump en Gaza es demasiado impreciso

Louis Spencer, el sobrino de Lady Di, debuta en el cine con un pseudónimo

El hijo pequeño de Charles Spencer, el hermano de la Princesa Diana, estudió arte dramático y tiene agente desde hace tres años

Así es Louis Spencer, el desconocido primo de Harry y Guillermo de Inglaterra que quiere triunfar en Hollywood

Louis, junto a sus hermanas y su madre, en la boda de Harry y Meghan
Louis, junto a sus hermanas y su madre, en la boda de Harry y Meghan
Marina Ortiz Cortés

Marina Ortiz Cortés

A sus 31 años, el cuarto hijo de Charles Spencer y su primera mujer, ha conseguido su primer papel en el cine. Actualmente vizconde de Althorp hasta que herede el condado de Spencer por ser el único hijo varón del hermano de Diana ... , el enorme legado que recibirá en el futuro no es suficiente para él. Se graduó en 2022 como el mejor de su clase en arte dramático en una prestigiosa escuela alternativa de un adinerada zona del oeste de Londres.

