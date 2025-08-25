Verónica Echegui y su gran amor, Álex García

La actriz Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años tras haber estado ingresada a causa de una enfermedad. Un mazazo para la familia y para el mundo del cine, ya que la intérprete era una de las más valoradas de la industria en España tras haber conseguido su primer Goya tras varias nominaciones en 2022. En lo personal, su vida había sido siempre discreta, pero también había protagonizado titulares.

Su relación con el también actor Álex García fue uno de esos, puesto que fue el único romance que se ha sabido. Se conocieron en 2010, mientras rodaban 'Seis puntos sobre Emma', de Roberto Pérez Toledo. Verónica daba vida a una mujer ciega que está desesperada por ser madre y lo que pasaba en la ficción terminó por dar lugar a sentimientos detrás de las cámaras. Aquel amor nació en las islas Canarias, donde se filmó esta película, y fue poco a poco.

Aunque llevaron su relación en la más estricta privacidad, nunca se escondieron. Se les vio juntos en eventos varios, galas de premios e incluso en estrenos de alguna de sus películas. Y disfrutaron tanto el trabajar juntos, aquella dinámica que hizo que se enamoraran en un primer momento, que repitieron años más tarde. La película 'No culpes al Karma de lo que te pasa por gilipollas', estrenada en 2016, es otro testigo de la química que unía a estos dos actores.

Hubo un momento que marcó un hito en su relación. Porque a pesar de ser siempre discretos, sí que se lanzaron un mensaje de amor en directo que resultó difícil de pasar por alto: «Mi amor, cuánto me alegro de crecer a tu lado. Te amo». Así, sin paños calientes, se lo dijo públicamente en el escenario de los Goya, teniéndole justo al lado, mientras recogía su premio a mejor corto de ficción por 'Tótem Loba'.

GTRES

Aunque lo suyo parecía para siempre, la sorpresa llegó en 2023 cuando, un año después de esa declaración pública de amor y tras trece años juntos, rompieron. El entorno de la pareja lo confirmó entonces a 'El Mundo', señalando que habían superado rumores de infidelidad y la investigación por el uso de pasaportes covid falsos. Desde entonces ni a Verónica ni a Álex se les conoció ninguna otra relación.

Por lo tanto, dos años después de aquella separación, muchos aún les relacionan. Tras la muerte de Verónica Echegui, el intérprete no se ha pronunciado, de hecho no tiene redes sociales públicas conocidas en este momento. El intérprete ha pasado el verano rodando la tercera temporada de la serie 'El Inmortal', aunque se espera que se traslade a Madrid para formar parte de su último adiós.

