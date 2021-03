Rocío Carrasco Desde la Ministra Irene Montero a Rocío Monasterio: Clamor político y popular en apoyo a Rocío Carrasco Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada

La ministra de Igualdad, Irene Montero, era la primera mujer política en dar un paso adelante y tras escuchar a Rocío Carrasco en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ colgaba en sus redes sociales que consideraba que el testimonio de la hija de Rocío Jurado «es el de una víctima de violencia de género». Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. «Por eso es importante el apoyo», apuntaba la titular de Igualdad junto con el hashtag #RocioYoSiTeCreo.

Al apoyo de Montero se sumaba el de Rocío Monasterio, la Presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid compartía «hoy media España ha entendido lo que es el síndrome de alineación parental. Lo sufren miles de niños, unos víctimas de padre, otros de madre», expresaba tras escuchar a Rocío Carrasco explicar como su ex marido Antonio David Flores ha conseguido que sus hijos Rocío y David la odien. «Yo soy víctima, pero ellos también son víctimas de una mente diabólica. Él ha conseguido lo que me dijo cuando me fui a separar. Él me ha quitado a lo más importante que yo tengo en vida, que son mis hijos. Y me los ha quitado teniéndolos. Porque no me los ha quitado, ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí. Que es mucho más cruel, si cabe», relataba entre lágrimas la hija de Rocío Jurado.

También Adriana Lastra, Vicesecretaria General del PSOE,ha querido sumarse al clamor político en apoyo de Carrasco. «Una historia ‘popular’ va a servir esta noche para que mucha gente sea consciente de cómo funciona la violencia machista, de cromo de fuertes son los estereotipos de ‘mujer loca’ y ‘mala madre’ y de lo que sucede en los equipos psicosociales de muchos juzgados».

Y es que como matizaba la ministra Montero: «No existe un perfil de mujer maltratada, igual que no existe un perfil de maltratador. Tener o no dinero, estudios, una familia que te apoya... en todas las circunstancias se puede ser víctima de violencia de género».

A estos apoyos populares se han sumado el de miles de mujeres que a través de las redes sociales han querido mostrar su apoyo a Rocío Carrasco y han agradecido su valentía a la hora de contar su experiencia personal que a buen seguro servirá de ejemplo y ayuda para muchas otras mujeres que por desgracia pasan por una situación similar.