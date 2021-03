Rocío Carrasco Rocío Carrasco pone en jaque el futuro de Antonio David Flores en Telecinco Gracias al documental de Rocío Flores, que arranca con una brutal confesión y graves acusaciones contra Antonio David Flores, Telecinco arrasa en audiencia y emite casi 120 anuncios en 8 cortes publicitarios

Tras una pausa previa de 7 minutos con 18 anuncios y un segundo bloque de seis minutos, con otros 20 anuncios, Telecinco ha empezado la noche de Rocío Carrasco haciendo caja: 38 anuncios, a 30.000 euros -según la tarifa máxima publicada por la cadena- suponen 1.140.000 euros. Viendo la que se les avecinaba, no es de extrañar que hayan recurrido a un maletín de Suiza: no se asusten, que los únicos billetes eran los de avión con los que han traído al cantante Gjon’s Tears, autor de canción ‘Tout l’ univers’ (‘Todo el universo’), que representará al país alpino en el próximo Festival de Eurovisión en Rotterdam, y que se ha convertido en la banda sonora del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. La actuación en directo ha conmocionado a los eurofans, que ven cómo una privada promociona mejor el certamen que la propia TVE.

Con una puesta en escena teatral, bañado el plató en añil y negro, las alas del ‘Ave Fénix’ proyectadas de fondo, el tono de Jorge Javier Vázquez ha sido excepcionalmente serio, casi sombrío, aunque sorprendentemente dubitativo en su arranque. El programa, como el documental, usa un proyector como elemento visual y sonoro para construir el relato, creando un efecto similar al que lograba ‘La caja’, formato de la misma productora, que funcionaba como un eficaz juego psicológico que despertaba emociones y recuerdos a través de las imágenes.

Mención especial merece la cabecera del documental, con unas referencias clave, sobre todo tras escuchar, en boca de la propia Rocío, que su ex es «un ser egocéntrico y diabólico». Esas palabras explican los guiños visuales a personajes de ‘best sellers’ como ‘El dragón rojo’ y ‘Millennium’: un psicópata, Francis Dolarhyde, discípulo de Aníbal Lecter, y Lisbeth Salander, una heroína de estos nuevos tiempos. El mensaje es poco subliminal, es más bien una declaración de intenciones.

Por parte de los creadores del documental se ha hecho una apuesta arriesgada: lejos de conducirnos poco a poco hacia ese infierno que relata la protagonista, un viaje con el ‘tempo’ que requiere todo drama para despertar la empatía del espectador, han preferido comenzar con una Rocío al límite desde el minuto uno. Ese arranque brutal resulta chocante porque no hay ‘crescendo’, es directamente una bofetada, y tan emocionalmente caótico que en momentos impresiona y en otros resulta impostado. Se hace extraño hablar así de la vida de una persona real, que aparece en pantalla rota de dolor, pero es lo que tiene hacer de la vida real un programa de televisión: al final, la realidad se mezcla con la ficción y cuesta distinguirlas. No ayuda al clímax que se interrumpan los silencios y las lágrimas en plató con festivos sorteos de 12.000 euros, pero así funciona este negocio: no es una crítica, es una constatación.

Los 30 minutos del capítulo 0, ‘Como las alas al viento’, son seguramente los más duros de toda la serie, porque son los que hablan de su intento de suicidio, los que muestran la confesión de su patología emocional, la denuncia a su exmarido, el relato del maltrato verbal y físico, la asunción de la pérdida de sus hijos… Estos tremendos testimonios se repiten una y otra vez a lo largo de la noche, en cada paso a publicidad, en cada vuelta de publicidad, hurgando en la herida: es lo que más le puede doler a Rocío pero lo que más audiencia puede dar a la cadena.

‘Como una ola’ recrea ‘el inicio del infierno’, cuando conoció a «ese ser» en una playa de Chipiona… Pero el tono de Rocío es ya otro, se percibe incluso nostalgia de la felicidad, una añoranza de la juventud perdida. Hay un diálogo clave en este capítulo entre el entrevistador y la protagonista:

«¿Por qué no le nombras?»

«Porque no (…) No me hace bien».

Así se llega al relato de las primeras traiciones, las primeras agresiones, los primeros insultos… Los arrestos domiciliarios. Y al recuerdo de ese tirón de pelo con el que golpea su cabeza contra la mesa.

Gracias al documental, Belén Esteban abandona a su suerte a Antonio David Flores, al que defendía en 'su programa' hasta ahora. Belén Rodríguez y Paloma García-Pelayo, siempre fieles a Rocío, han tenido palabras muy duras para Antonio David. Lydia Lozano, que se ha emocionado con el capítulo 0, se ha encontrado con un dardo envenenado en el 1. La psicóloga Bárbara Zorrilla ha sido invitada para hablar con contundencia de esa ‘violencia silenciosa’ que va minando la personalidad de las víctimas, Ana Pardo de Vera se ha sumado al plantel de colaboradores para centrarse en la violencia vicaria y Euprepio Padula ha hecho otro tanto para denunciar la estructura del heteropatriarcado.

‘Dadme un relato y moveré el mundo’, ya lo entendió Mia Farrow en su momento. Lo ha entendido Rocío ahora.