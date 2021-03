Pilar Vidal SEGUIR Madrid Actualizado: 22/03/2021 02:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pocas mujeres que hayan visto los dos episodios de la docuserie ‘Rocío contar la verdad para seguir viva’ este domingo en Telecinco no habrán llorado al escuchar a Rocío Carrasco y al verla rota de dolor. Nos has dejado sin palabras. Algunas ya conocíamos que estabas destrozada por dentro pero que intentabas sacar fuerzas de donde no tenias para seguir viva. Me imagino esa gente que te ha llamado mala madre, se han burlado de si hasta no te hacías las mechas, espero que se hayan sentido ridículos. Desgraciadamente vivimos en una sociedad todavía muy machista y en lo que respecta a la violencia de género, sobre todo el maltrato psicológico, es tan difícil de demostrar y no estamos nada sensibilizados. Ni siquiera las mujeres somos capaces de unirnos y apoyarnos en cuestiones tan duras e importantes como esta. Ojalá puedas leer la cantidad de mensajes de mujeres que se han puesto en tu piel y te han mandado su apoyo. Nunca es tarde.

Me ha gustado escucharte decir en alto que te han arrancado a tus hijos, que te has perdido muchas cosas por culpa de un ex marido que no ha sabido poner tierra por medio y tragarse ese odio o esa rabia porque no supo estar a tu altura y como bien te advirtieron tus padres no era un hombre un adecuado para ti. Eras hija de la ‘La Más Grande’ y de uno de los mejores boxeadores de este país. Lo tenías todo pero te pudo la rebeldía y quisiste jugar hacerte la madura. El destino quiso que saliese mal y empezarás a sufrir demasiado pronto y esa felicidad con la que te embaucaba se esfumase. Pero ahí estuvieron tus padres para rescatarte y llevarte de vuelta a casa. Donde como tu dices los problemas ardían por dentro pero el humo no salía fuera. Pero te quedaste huérfana demasiado pronto. Gracias que te topaste en el camino con Fidel, tu superhéroe, el que como tu misma has relatado te salvó la vida. El que te ayudo a volverte en pie, tu amigo, confidente...Al que muchos dibujan como un ogro, un ser que te ha abducido y que muchos incluso se atreven a decir que se ha enriquecido a tu lado.

Que pena que esa gente no sepa que se pasea por la Audiencia Nacional con la toga puesta porque para tu orgullo y el de los que le queremos es un flamante abogado. Pero eso no vende. Un marido que lo que ha hecho es protegerte aunque muchos no lo hayan entendido pero sin cortarte las alas. Me duele que digas que tus hijos te odian. No puedo o no quiero creérmelo. Sentí rabia el día que la justicia decidió sobreseerse la causa sobre tus presuntos malos tratos a pesar de esos informes psicológicos demoledores tanto de tu equipo de psicólogos privados como de los del juzgado. Se que durante semanas tuviste que reabrir las heridas y no fue fácil. Me provoca pena y rabia que el 5 de agosto de 2019 intentaras quitarte la vida. Pero entiendo que no te quedaba otra salida. Como tu dices quieres paz y con un GH Vip con tu hija como defensora de su padre, una mente diabólica como tu le defines, era imposible de sobrellevar. Demasiados titulares y demasiada presión mediática. No me extraña que un mes después cuando nos reencontramos ya no te quedasen lágrimas para llorar escuchando a tú madre en el estreno del musical en Valladolid. Estabas más delgada que nunca, pero una vez más no quisiste darnos pena y te lo tragaste todo. Algunos te entenderán un poco mejor, otros seguirán odiándote pero creo que abrirte en canal de esta manera te dará el oxígeno que necesitas para seguir viviendo.

Me encanta que hayas elegido el rosa para la entrevista más importante de tu vida, es símbolo de inocencia, amor y generosidad. Y son las cualidades que mejor te definen. Ojalá a partir de ahora puedas vivir más tranquila y sin miedo. Con tu familia, tus amigos, tus plantas, tus perros...y España no quiere que tires la toalla.