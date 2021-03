Docuserie Rocío Carrasco Lo que dicen del documental de Rocio Carrasco en el grupo de WhatsApp familiar 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva'

A los Mohedano les ha pillado por sorpresa la bomba televisiva que Rocío Carrasco ha preparado durante un año al alimón con Telecinco y La fábrica de la tele. Se trata de un documental donde la hija de Rocío Jurado habla abiertamente sobre las polémicas familiares que han rodeado su vida en los últimos veinticinco años.

Será este domingo, a las diez de la noche, cuando Telecinco emita dos capítulos de “Rocío. Contar la verdad para seguir viva”. Sin duda, no habrá sido tarea fácil conseguir que el rodaje de este documento gráfico haya permanecido en secreto. De ahí que el impacto al anunciarse su estreno haya causado un terremoto.

A los Mohedano les ha pillado fuera de juego la grabación de este esperado desquite de Rocío Carrasco. No obstante, reaccionaron rápido. Se organizó un cónclave familiar vía telefónica y quedaron de acuerdo en no decir nada hasta visionar el documental.

Lo cierto es que los Mohedano han blindado su entorno. Pero antes de hacerlo, desde ABC Gente pudimos hablar con Amador Mohedano: «Siempre he dicho que mi sobrina, lo que tenía que hacer era hablar». También añadió: «Lo hace en un documental porque en una entrevista en un plató, cara a cara, no se atreve».

Amador nos confesaba que no pensaba moverse de su casa en Chipiona: “Aquí tengo lo que necesito, y si me falta algo, me lo traen”. Lleva ya casi una semana de encierro. Lo que sí nos aclaró es que la respuesta a su sobrina sería consensuada por toda la familia. Incluso no descartan hasta enviar un comunicado.

En la misma onda que Amador está su cuñado José Antonio, marido de Gloria Mohedano. Salta el buzón de voz cuando se marca su número telefónico. El resto del clan sigue la misma línea. Entienden que Rocío Carrasco está en su derecho de expresarse pero se temen lo peor. Ciertamente, tras ver algunas pinceladas del documental, no andarían equivocados.

Pero, ¿qué piensan los Mohedano sobre Rocío Carrasco? En el caso de Amador, habla con mucho cariño de ella, tal como hemos podido comprobar en ABC Gente. Así se refiere a ella: «Mi sobrina era cariñosa, alegre, generosa… Ahora es como si fuera otra persona». No hay en su voz deje de animadversión alguno. Sin duda, estamos ante la historia de una familia que llevan veinticinco años desangrándose. Es la herida que no cierra. El fuego que no se apaga. La tormenta que no cesa…