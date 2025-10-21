Un vino hecho a mano

En el mundo de los vinos de alta gama, España vuelve a destacar. Esta vez, el protagonista es 'Valduero Una Cepa Premium 2015', un vino que ha cautivado tanto a expertos como a coleccionistas. Calificado con 99 puntos sobre 100, ... esta botella representa la cima de la enología española.

Una bodega a la vanguardia de la excelencia

Valduero está reconocida como una de las dos mejores bodegas de España, junto con Vega Sicilia. Ubicada en las tierras de gran altitud de Ribera del Duero, ha ganado reputación por su calidad excepcional, con todos sus vinos puntuando consistentemente entre 95 y 99 puntos en rankings internacionales.

El secreto: artesanía y respeto por la tierra

¿Qué hace que los vinos de Valduero sean tan especiales? Según Yolanda García Viadero, creadora de 'Valduero Una Cepa Premium' y miembro de la familia fundadora de la bodega, la clave está en un profundo respeto por la naturaleza. Los viñedos de Valduero se cultivan utilizando métodos tradicionales y ecológicos: nunca se riegan y no se usan fertilizantes ni productos químicos artificiales. En su lugar, se permite que la tierra dé solo lo que puede ofrecer de forma natural, garantizando así una calidad excepcional de la uva.

Yolanda supervisa personalmente una rigurosa selección de racimos, eligiendo solo aquellos de viñas de bajo rendimiento, donde cada planta concentra sus nutrientes en apenas un par de racimos. «Estas uvas son oro puro», afirma, destacando la exclusividad de cada cosecha.

Crianza y complejidad: el arte de la vinificación lenta

El carácter artesanal de 'Valduero Una Cepa Premium' va más allá del viñedo. El vino pasa por un cuidadoso proceso de crianza en barricas de roble de distintas procedencias, lo que le permite desarrollar matices complejos y únicos durante cuatro años.

Hace más de dos décadas, Yolanda comenzó a experimentar con distintos tipos de madera para perfeccionar el proceso de envejecimiento. Su filosofía: «Cocinar lento, crear arte». El resultado es un vino que encarna la paciencia, precisión y tradición.

Un vino que desafía al tiempo

En abril, tres destacados coleccionistas europeos -David Krautheim, Nish Pandya y Mauricio Roca- degustaron 'Valduero Una Cepa Premium 2015' junto al Master of Wine Frank Smulders y algunos de los mejores sumilleres de Europa. Su veredicto fue unánime: 99 puntos sobre 100, una puntuación que resalta tanto su calidad excepcional como su potencial de guarda. Los expertos predicen que este vino seguirá evolucionando en botella al menos una década más.

Cuando se le pregunta si la artesanía es simplemente una moda, Yolanda responde con claridad: «Las modas van y vienen, pero la excelencia perdura». En su opinión, la verdadera artesanía se está convirtiendo en el lujo supremo del siglo XXI.

VALDUERO

Una edición limitada para coleccionistas

'Valduero Una Cepa Premium' sólo se produce en añadas excepcionales, lo que lo convierte en un artículo muy codiciado por coleccionistas. Al ser preguntada por sus ediciones favoritas, Yolanda destaca sin dudarlo las de 2010, 2011 y, por supuesto, 2015.

Para quienes tienen la fortuna de abrir una de estas botellas lacradas con cera, la experiencia es inigualable: un vino que, pese a sus 10 años de crianza, conserva una frescura milagrosa, mientras ofrece una compleja sinfonía de aromas y sabores.

Mientras tanto, en las profundidades de las bodegas subterráneas de Valduero, estos vinos siguen madurando en silencio -un homenaje al tiempo, la tradición y la excelencia-.