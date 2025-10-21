Suscribete a
ABC Premium

Un vino hecho a mano

Valduero Una Cepa Premium 2015, elegido por el Master of Wine Frank Smulders y reconocidos coleccionistas europeos como el mejor vino de España, con 99 puntos sobre 100. Un vino artesanal con 10 años de crianza

Un vino hecho a mano
valduero

ABC

Burgos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el mundo de los vinos de alta gama, España vuelve a destacar. Esta vez, el protagonista es 'Valduero Una Cepa Premium 2015', un vino que ha cautivado tanto a expertos como a coleccionistas. Calificado con 99 puntos sobre 100, ... esta botella representa la cima de la enología española.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app