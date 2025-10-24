Los otros restaurantes de los grandes chefs Michelin españoles

Comer en un restaurante con estrella Michelin es una aspiración que tienen muchos comensales, algunos más afortunados que otros porque pueden experimentarlo con más menos frecuencia. Pero muchos grandes cocineros españoles que tienen estos gastronómicos de altura llevan también otras cocinas más asequibles e ... informales. Aquí, algunos casos:

Quique Dacosta, tres estrellas (Denia) Todas las veces de Quique Dacosta

Vuelve Carolina y Llisa Negra, de Quique Dacosta en Valencia

Quique Dacosta, tres estrellas Michelin en el restaurante de Denia que lleva su nombre, firma también la propuesta gastronómica del emblemático hotel de lujo Mandarin Oriental Ritz de Madrid (con Deessa, Palm Court, El Jardín del Ritz, La Marisquería del Champagne Bar y Pictura). Además, tiene El Poblet, con otras dos estrellas y situado en el centro histórico de Valencia. Como si esto fuera poco, el chef está en Londres con Arros QD y en Marruecos, dentro del hotel Royal Mansour Tamuda Bay, con Le Méditerranée y Pool & Beach.

Pero en esa ciudad tiene otros dos espacios que permiten disfrutar de su talento de una manera más informal y asequible. Por un lado, Vuelve Carolina, junto a la Plaza del Ayuntamiento y donde ofrece cocina viajera y divertida y coctelería. Por otro, Llisa Negra, con su cocina de producto y con el fuego como gran protagonista.

Vuelve Carolina. C/de Correos, 8. Lunes a sábados. Llisa Negra. C/de Pascual i Genís, 10. Martes a sábados. Ambos, comida y cena y en Valencia.

Dabiz Muñoz, tres estrellas en DiverXO (Madrid) El univerXO de Dabiz Muñoz

StreetXO y Hungry Club de Dabiz Muñoz

Dabiz Muñoz, tres estrellas Michelin en DiverXO, en Madrid, y uno de los mejores chefs del mundo, no para de crear. Platos y negocios. En la capital posee también el exitoso StreetXO (presente en Londres), con su cocina callejera creativa y fusión con asiática y latinoamericana, y RavioXO, en el que apuesta por la pasta artesanal como hilo conductor y que tiene también una estrella.

Por otro lado, y en su nivel más asequible, tiene el servicio de 'delivery' Goxo (goxo.com), con una carta breve de platos de base asiática; los 'foodtruck' de Pollos Muñoz que recorren el mapa y los puestos de aeropuerto Hungry Club, centrado en sándwiches, sopas y otros platos al paso.

StreetXO, C/Serrano, 47, Madrid. Hungry Club, aeropuertos de Madrid, Barcelona y Málaga.

Ángel León, tres estrellas en Aponiente (Cádiz) Los otros puertos del 'chef del mar'

La Taberna del Chef del Mar, Ángel León en la entrada de Aponiente y en las marismas.

Ángel León y su cocina marina acumulan cinco estrellas Michelin: tres en su Aponiente de El Puerto de Santa María, donde el chef lleva adelante además un comprometido proyecto de investigación y de preservación del entorno, las marismas, y dos en Alevante, situado en el hotel Palacio Sancti Petri Gran Meliá, en Chiclana de la Frontera.

Pero el cocinero gaditano además tiene La Taberna del Chef del Mar, también en El Puerto y en el mismo local donde con su equipo consiguió sus primeros éxitos antes de mudarse a la pres. En este comedor informal y animado, se puede probar su cocina basada en el mar y en los platos de cuchara adaptada al formato de tapas.

La Taberna del Chef del Mar. C/Puerto Escondido, 6, El Puerto de Santa María, Cádiz. Abre de martes a sábados en horario de comida y de cena.

Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, tres estrellas en Disfrutar (Barcelona) Compartir una experiencia única

La sala de Compartir Barcelona, los tres chefs y el comedor de Disfrutar

El gastronómico Disfrutar, de Barcelona, tiene todos los títulos posibles: tres estrellas Michelin y el de mejor restaurante del mundo, además del reconocimiento de todo el sector y del público.

Sin embargo, los tres chefs propietarios, Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, que se conocieron en las cocinas de elBulli de Ferrán Adriá, comenzaron su andadura de forma independiente en Cadaqués, donde abrieron Compartir en 2012. Luego llegó Compartir Barcelona, cerca del 'triestrellado'y para el que sumaron a Nil Dulcet como socio y director. En estos locales ofrecen cocina de producto, moderna aunque de raíces tradicionales, y a la carta.

Compartir Barcelona. C/Valencia 225. Compartir Cadaqués. Riera Sant Vicenç s/n. Abren comida y cenas, de martes a sábados.

Eneko Atxa, tres estrellas en Azurmendi (Vizcaya) Eneko Atxa viaja con su cocina vasca

Eneko Basque Madrid, Azurmendi y Eneko Atxa.

Con tres estrellas Michelin en Azurmendi y una estrella en Eneko, ambos en Larrabetzu (Vizcaya), el chef vasco Eneko Atxa ha desplegado también su universo gastronómico en otras propuestas más cercanas. Es el caso de su servicio de cátering y de sus restaurantes en varios hoteles Radisson.

Así, está con Eneko en dos de estos alojamientos en Japón, concretamente en Tokio y en Nagano, y en Sevilla, donde tiene Eneko Basque, un comedor informal de recetas tradicionales vascas con matices andaluces. En Madrid lleva otro Eneko Basque en el Radisson RED y tiene también Debokata, un concepto de bocadillos para llevar. Finalmente, en Bilbao, hay un tercer restaurante de esta marca, en el Radisson Collection de esa ciudad.

Eneko Basque Sevilla: Plaza de la Magdalena, 1, de miércoles a sábados, domingos solo noche. Eneko Basque Madrid y DeBokata: C/Atocha, 123, de miércoles a domingos. Eneko Basque Bilbao: Gran Vía, 4, de martes a sábados. Todos, comida y cena.

Jesús Sánchez, tres estrellas en El Cenador de Amós (Cantabria) Pan y Amós para el chef cántabro

La sala y la terraza de Amós, en Madrid, y el chef Jesús Sánchez en su panadería de Cantabria.

La misión de Jesús Sánchez es rendir tributo al producto y la cocina cántabra. Lo hace con éxito desde su tres estrellas Michelin El Cenador de Amós, que abrió hace más de 30 años en un pequeño pueblo de su tierra.

Pero el chef de la eterna gorra no se queda quieto. Además ha montado una tienda online de sus panes, Pan de Amós, y tiene en Madrid el restaurante Amós, en el hotel Rosewood Villa Magna, donde orquesta un elegante servicio de su cocina tradicional de excelencia, que se puede tomar en menús o a la carta.

Amós. Paseo de la Castellana, 22. Madrid. De miércoles a domingos comida, cenas hasta el sábado.

Los hermanos Roca, tres estrellas El Celler de Can Roca (Gerona) Un talento familiar sin descanso

El restaurante Normal, la heladería Rocambolesc y los hermanos Roca.

Los hermanos Roca ostentan tres estrellas Michelin en El Celler de Can Roca, en Gerona. Joan, Josep y Jordi, cocina, vino y postres, han conseguido ponerse a la vanguardia y en la excelencia por su propuesta gastronómica.

Pero además extienden su talento y experiencia a un buen número de iniciativas paralelas. Mientras tienen un centro de investigación y experimentación bautizado La Masía y una finca para eventos llamada Mas Marroch, al tiempo que se mantiene abierto el restaurante de sus padres, el original donde nació todo, llamado Can Roca, bajo el mando ahora de la madre, Montserrat Fontané, han abierto también el restaurante Normal, con una cocina «directa y espontánea» y buena bodega. Se añaden la chocolatería y hotel boutique Casa Cacao y la línea de heladerías Rocambolesc, las únicas que han salido de Gerona (está también en Madrid, Barcelona y Houston).

Hace un año además abrieron el bar de vinos y de tapeo Vii, en la misma ciudad y cuya sumiller, Audrey Doré, acaba de recibir el Premio Nacional de Gastronomía. Y el hotel Esperit Roca, donde el restaurante, Fontané, es un tributo a la matriarca.

Normal. Plaça de l'Oli, 1, de martes a domingos, comida y cena. Vii, Plaça del Vi, 7, de jueves a lunes mediodía y noche. Ambos en Gerona.

Dani García, dos estrellas en Smoked Room (Madrid) El (gran) grupo Dani García

Dani García

Quien no come en algún restaurante de Dani García -dos estrellas Michelin en su gastronómico madrileño Smoked Room- es porque no quiere. El chef marbellí ha ido desplegando un grupo empresarial que abarca distintas marcas y conceptos gastronómicos, con variedad de precios y de públicos, tanto dentro como fuera del país. En total, tiene más de 20.

En la capital tiene Dani Brasserie, con una maravillosa terraza, brunch, menús y carta con algunos de sus platos emblemáticos, en la cúspide del hotel Four Seasons. También Bibo, con su cocina internacional, y Lobito de Mar, más centrado en pescado y marisco.

En la capital además cuenta con uno de sus conceptos más consolidados y exportables, el asador Leña. Otro, muy recomendable, es su andaluz y más cercano Tragabuches, que está además en Marbella. Allí, en la ciudad de la Costa del Sol, cuenta con sendos Leña y Lobito de Mar y además lleva la cocina del 'beach club' La Cabane, de Dolce & Gabbana

Fuera, García ha llegado a Dubai con Leña y Smoked Room, a Budapest con su italiano Alelí -fallido en Marbella- y a Nueva York con Casa Dani y El pollo verde.

Consultar grupodanigarcia.com

Mario Sandoval, dos estrellas en Coque (Madrid) La estela de los Sandoval

Mario Sandoval

Mario Sandoval, Premio Nacional de Gastronomía 2013, se encuentra al frente del dos estrellas Michelin Coque, en Madrid. El chef, tercera generación dedicada a la gastronomía, tiene a sus dos hermanos a su lado como sucede con los hermanos Roca. En este caso, Diego y Rafael Sandoval se dedican a sala y bodega, respectivamente.

Juntos tienen, al lado del gastronómico, el colmado La Mantequería de Teresa Huertas, en homenaje a su madre. Pero además Sandoval firma la cocina de otros espacios más asequibles en la capital, como son el restaurante y bar Qú, en el hotel JW Marriott, y de Haroma, en el hotel Heritage Madrid. Sumado a ello, se han dado el gusto de abrir su propio local más informal, de su cocina de siempre, Coquetto Bar.

Qú. C/Sevilla, 2. Haroma. C/Diego de León, 43. Coquetto Bar. C/Fortuny, 2. Madrid. Abren todos los días, consultar horarios.

Ignacio Solana, una estrella en Solana (Cantabria) Las mesas boutique de Nacho Solana

Nacho Solana en la terraza de Pico Velasco

Es la cuarta generación dedicada a la hostelería y quien ha conseguido la estrella Michelin para Solana, en Cantabria. Además de ser uno de los chefs más jóvenes en lograrlo, Nacho Solana no para.

Su segundo proyecto y sueño es Pico Velasco, un encantador hotel boutique rural donde tiene otro restaurante mirando al verde paisaje y al cercano mar. Allí sirve dos menús gastronómicos que son una muestra de su cocina creativa de producto local, en una experiencia redonda. Pero también se puede ir a desayunar. Su propuesta para arrancar el día es completa y de calidad, con un buen despliegue de alimentos, entre ellos su famosa tortilla Solana.

Pico Velasco, Angustina, Cantabria.

Germán Carrizo y Carito Lourenço, una estrella en Fierro (Valencia) La cocina gustosa de Doña Petrona

Doña Petrona es la taberna de los chefs de Fierro, ambos en Valencia, en la zona de Ruzafa. Aquí, todo su equipo

Carito Lourenço y Germán Carrizo atesoran una estrella Michelin en Fierro, su gastronómico solo para 12 comensales del barrio de Ruzafa, en Valencia.

Pero además a pocos metros, hace nueve años, se dieron el gusto de abrir otro espacio, mucho más informal y cercano a una taberna, bautizado Doña Petrona. El nombre viene de una famosa cocinera de su país de origen, Argentina, y por eso en su carta se mezclan platos de allá con propuestas de aquí, en una casa de comidas acogedora y donde siempre se come rico.

Doña Petrona. C/Padre Perera, 5, Valencia. Abre de martes a domingo.

Pepe Solla, una estrella en Casa Solla (Pontevedra) La Taberna de Pepe Solla

Pepe Solla en La Taberna de Pepe, en Pontevedra

Pepe Solla posee una estrella Michelin en Casa Solla, de Pontevedra, Galicia, donde hace una cocina de raíces locales con productos de proximidad siguiendo la estela de los 64 años que su familia lleva con el restaurante.

Pero ahora además el chef ha abierto un nuevo espacio contiguo aunque independiente, bautizado La Taberna, donde da el protagonismo a los vinos, como gran amante de ellos y coleccionista que es. Se ofrecen junto a una carta breve de tapas y raciones de platos tradicionales. Este local cuenta como símbolo con una lareira, el típico hogar de fuego gallego que, en las casas, además de usarse para cocinar funciona como su corazón y punto de reunión.

La Taberna. Av. Sineiro, 7, Poio, Pontevedra. De martes a domingo al mediodía y noches de viernes y sábado.