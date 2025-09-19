Suscribete a
Tres estrellas michelin

Jesús Sánchez (Cenador de Amós): «Pediría cuidar un poco el talento y favorecer el emprendimiento»

Entrevista

El chef de la gorra, emblema de la cocina cántabra, cree que abrir un gastronómico de forma autónoma, como hizo con su mujer hace 32 años, hoy es imposible

Llega la tercera estrella para Cenador de Amós

Jesús Sánchez en Amós
Laura Pintos

Laura Pintos

Madrid

Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

Laura Pintos

