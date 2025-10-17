Suscribete a
Paco Morales (Noor), los jefes de sala de Horcher, la pastora Pilar Pascual y la sumiller Audrey Doré, Premios Nacionales de Gastronomía 2025

La Real Academia de Gastronomía entregará los galardones anuales el lunes, en Granada

Paco Morales (Noor), los jefes de sala de Horcher, la pastora Pilar Pascual y la sumiller Audrey Doré, Premios Nacionales de Gastronomía 2025
Laura Pintos

Madrid

Paco Morales, Pilar Pascual, Audrey Doré, Francisco López Canís, Blas Benito, Raúl Rodríguez, María Ángeles Pérez Samper y David de Jorge son los galardonados este año con los Premios Nacionales de Gastronomía que concede la Real Academia de Gastronomía (RAG).

Estos galardones, que se ... conceden desde 1974 y por tanto el año pasado celebraron su medio siglo de vida con una gala especial sin premiados individuales, buscan reconocer «la excelencia, la creatividad y el compromiso de los profesionales que construyen el prestigio de la gastronomía española«.

