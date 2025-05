El alimento español que Eva Longoria ama y siempre se lleva en la maleta: «No puedo vivir sin...»

La gastronomía española es uno de los grandes tesoros que tiene nuestro país. Carnes, pescados, marisco, verduras, legumbres, embutidos, frutas, hortalizas... El producto de calidad abunda en casi todos los tipos de alimentos que podemos llevarnos a la boca.

Esto, sumado al alto nivel de cocina que se domina tanto en restaurantes como en las propias casas españolas, hace que nuestros platos sean alabados y replicados en todo el mundo.

Reflejo de ello es que la renombrada y famosísima Eva Longoria, natural de Texas, Estos Unidos, haya elegido España como nuevo protagonista de su docuserie. Titulado 'Eva Longoria: Searching for Spain' y estrenado por CNN a finales de abril, la estrella ha recorrido diferentes puntos de nuestro país de norte a sur.

Longoria, reciente ganadora del Premio Platino de Honor 2025 que se entregó en Madrid, pasó por territorios como Cataluña, San Sebastián, Galicia, Asturias, Madrid y Andalucía para su programa. Gracias a esta ruta pudo degustar auténticos manjares como el pulpo, la carne de buey, los encurtidos, los pintxos, los huevos rotos o el vermut.

Uno de los lugares citados, Cataluña, resulta un destino especial para la actriz, pues esta pasó seis meses viviendo en Peralada, Gerona, donde aprendió algo de catalán y descubrió un alimento español por el que siente auténtica predilección a día de hoy.

El alimento de España que Eva Longoria siempre se lleva en la maleta

Longoria lo confesaba en una entrevista de RTVE Cataluña: «No puedo vivir sin fuet. Siempre tengo en mi maleta y cuando entro a Estados Unidos ellos se están preguntando: '¿Tienes algo de España?'. Y yo contesto: 'No, no tengo nada'», explicaba entre risas. Después explica que no puede encontrar fuet en su país, así que se lo lleva porque le encanta.

También admitió su amor por otro producto típico catalán 100%, el pan con tomate, el cual cuenta que pedía todas las mañanas en la cafetería de al lado de su casa durante su estancia de meses en tierras catalanas.

@rtvecatalunya Eva Longoria, Premi Platino d’Honor 2025, ha recordat durant la roda de premsa prèvia als premis els sis mesos que va viure a Peralada, on va aprendre paraules en català i va descobrir alguns dels grans clàssics de la nostra gastronomia. @RTVE @Eva Longoria ♬ original sound - RTVE Catalunya

La hora del vermut fue otro de los encantos que Longoria destaca de su paso por Cataluña, comunidad que afirma que le encanta. En las redes sociales puede verse una de las partes del programa en la que Eva toma un aperitivo típico español en el que acompaña el vermut con unas patatas fritas, jamón, fuet, aceitunas aliñadas y una lata de berberechos.

Además de su amor por la comida española, Eva cuenta que está unida a nuestro país por sus antepasados, pues su apellido, Longoria, hace referencia a una aldea de Asturias con el mismo nombre, lugar de donde era parte de su familia, que tiempo después emigró a México y después a Estados Unidos.