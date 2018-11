BIENESTAR Trucos para mejorar la creatividad y superar el bloqueo en el trabajo Revisar el WhatsApp y al correo electrónico a menudo afecta a tu creatividad y tu productividad

S. F.

Si tienes Facebook, WhatsApp y las notificaciones del correo electrónico sin desactivar, tu creatividad y productividad pueden estar en peligro. Es lo que pone de relieve Raquel Torres, diseñadora y creativa que, preocupada por el exceso de estímulos a los que estamos sometidos, trabaja con un objetivo: ayudar a manejar el estrés desde el ámbito creativo con herramientas tan básicas como una agenda y un cuaderno.

Según los expertos, actualmente contestamos al instante casi la mitad de los mensajes que recibimos. Algo innecesario si tenemos en cuenta el carácter no urgente de los mismos, y que pone de relieve que en el 50 % de los casos paramos nuestra actividad para responder a algo que no es de primera necesidad. «Queremos tenerlo todo controlado y no perdernos nada de lo que nos rodea, pero este ritmo acelerado de intercambio de información ahoga la creatividad de cualquiera», añade Raquel Torres, diseñadora valenciana que reivindica la introspección y la necesidad de parar para desbloquear el proceso creativo y mejorar la productividad.

Además de la interruptitis aguda que nos produce la sociedad digital, es necesario destacar que el multitasking (o multitarea) es otro de los enemigos de la productividad. Como han concluido científicos de la Universidad de Stanford, el cerebro no puede procesar más de una cadena de información al mismo tiempo, así que «la interrupción del trabajo no solo lo torpedea, sino que lo sabotea —explica la creativa—. En el cambio de una tarea a otra existe una pérdida importante de esfuerzo que puede llegar a alcanzar un 60 %».

Cómo superar el estrés creativo

El cerebro recibe millones de estímulos y necesita saber diferenciar lo que es importante y lo que puede esperar. Si no se prioriza, no hay espacio para la atención o la concentración, por lo que corremos el riesgo de anular nuestra creatividad. «El estrés puede ser ocasionado por diferentes motivos, pero, ante todo, se origina de forma inconsciente y es provocado por uno mismo. Esta ilusión, al igual que se crea también se puede gestionar o, incluso, eliminar», destaca Raquel Torres.

De hecho, el cuaderno y la agenda para creativos son dos de sus productos más demandados, en los que ha trabajado para ofrecer a sus dueños las herramientas necesarias que favorezcan la inspiración, la concentración y la creatividad.

Cuando el cerebro sufre estrés, libera una hormona llamada cortisol. Una elevada cantidad de cortisol puede reducir la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la concentración y la toma de decisiones. Cuando los altos niveles de esta hormona se acumulan en el cerebro durante extensos periodos de tiempo, disminuye la cantidad de señales eléctricas en el hipocampo —la parte del cerebro que controla el estrés— e incluso se pueden generar menos células cerebrales, por lo que la capacidad del cerebro para aprender y recordar se vería disminuida. «Todo esto empeora la productividad y bloquea la creatividad», explica Torres, quien comparte estas estrategias para superar esos momentos de estrés:

Desconectar antes de conectar

Una de las causas más frecuentes del bloqueo creativo es la mala utilización de los dispositivos tecnológicos y la imposibilidad de poder desconectarnos del mundo virtual. La hiperconectividad afecta a la creatividad, pues provoca que la mente esté continuamente activa, y le impide tomar esas pausas necesarias para su descanso. Es recomendable limitar las horas de conexión para no depender tanto del uso de los dispositivos móviles y no perder tiempo.

Según las estadísticas, aproximadamente el 58 % de los adultos revisan su correo electrónico nada más despertarse. Chequear los mensajes de WhatsApp, mirar Instagram o leer las noticias nada más levantarte hace que empieces el día con cierto nivel de urgencia. Date el lujo de empezar tu día sin estrés: tómate una hora para la desconexión, desayuna tranquilamente, ponte algo de música que te inspire a comenzar el día mientras te arreglas, incluso, si puedes, medita diez minutos de buena mañana. La manera en la que empiezas la jornada condicionará tu nivel de estrés.

Practicar la respiración consciente

Tan solo para y respira con la técnica de respiración nasal alternativa. Se ha demostrado que la respiración consciente reduce el ritmo cardíaco y ayuda en la batalla contra el cortisol. Además, darse unos minutos cada hora para no hacer nada más que sentarse y respirar realmente puede cambiar tu día.

Escribir en papel antes de pasarlo al ordenador

La escritura a mano permite que el pensamiento vaya más lento y puedas razonar con mayor claridad. Las aplicaciones digitales pueden convertirse en tu enemigo, ya que las herramientas que te ofrecen pueden llegar a condicionarte bastante a la hora de expresarte. Anota y dibuja libremente las ideas que se te pasen por la cabeza, luego organízalas y ponlas en valor.

Stop al multitasking

Una práctica infalible: no hagas multitasking. Trabaja por bloques, ya sea unas horas o unos pocos días, sé honesto contigo mismo y bloquea el tiempo necesario en tu agenda para desarrollar esa tarea y terminarla. Alargarla en el tiempo provoca grandes pérdidas de concentración y esfuerzo. Solo así tu tiempo será más productivo y eficiente.

Escribir un diario

Tener un cuaderno donde poder escribir tus emociones, propósitos y preocupaciones te ayudará a conocerte mejor y crear perspectiva. «Vaciar diariamente tu desorden mental en un diario te permite liberar espacio en la cabeza para organizar tus pensamientos de forma eficaz y soltar la tensión que has ido acumulando durante el día. Este ejercicio ayuda a romper el círculo vicioso de irte a la cama lleno de nervios y dominado por el estrés, dormir mal y levantarte otra vez estresado», explica Raquel Torres.

En definitiva, lo importante es querer y confiar en ese deseo para afrontar los miedos, empezar con una buena actitud y aceptar las circunstancias según vayan surgiendo, descansar cuando lo necesitemos y desconectar al 100 % para luego volver a conectar con más fuerza.

