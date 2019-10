Día Internacional de la Menopausia «Las mujeres reciben el diagnóstico de menopausia precoz con una negación absoluta» Un 5% de mujeres ovulan espontáneamente años después después de recibir la noticia

S. F. Actualizado: 18/10/2019 02:37h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las mujeres reciben negativamente la temida «menopausia» en la primera consulta en la que son informadas del problema, por lo que requieren una segunda visita para poder elaborar correctamente la información. Lo cuenta la doctora Fulvia Mancini, experta en reproducción asistida, que incide en el impacto emocional que supone la palabra «menopausia» en pacientes jóvenes que están diseñando un plan de vida que incluye la maternidad.

Son, entre 78.800 y 236.400 mujeres de entre 12 y 40 años, las que, de repente, se ven a sí mismas dando un salto en el tiempo hacia delante, camino a la vejez. Si la palabra «menopausia» suena horrible es porque se relaciona precisamente, explica la directora médica de Clínicas Eva, con el fin de la juventud. Es una asociación que merma la autoestima y que no ha cambiado nada con el aumento de la esperanza de vida y la importancia del cuidado personal y la imagen.

Por este motivo, los especialistas en fertilidad no hablan de menopausia precoz, sino de fallo ovárico prematuro, que, además, es el término médico de mayor rigor y exactitud para referirse al problema: «La menopausia es un fenómeno fisiológico e irreversible. El FOP no es ni una cosa ni la otra. Es decir, el hecho de que el ovario deje de funcionar antes de los 42 años no es fisiológico pero tampoco es irreversible. Hay un 5% de la mujeres diagnosticadas con FOP que ovulan espontáneamente años después de recibir el diagnóstico.»

Esta pérdida temprana de la ovulación no debe confundirse con la amenorrea, que es la ausencia de menstruación durante un determinado periodo de tiempo. El FOP no puede, además, achacarse a factores externos tan de tanta incidencia en los de la ausencia de la regla como los trastornos alimenticios , la ansiedad o el estrés.

La edad a la que aparece el fallo ovárico prematuro depende de su origen, bien relacionado con los antecedentes familiares, bien con la genética o con causas externas. Si hablamos de genes, «el problema que más se asocia es el síndrome de Xfrágil. Las mujeres que son portadoras de esta mutación tiene entre 10 y 15 veces más probabilidades de desarrollar el FOP comparado con la población normal.»

La importancia de una revisión

Enfermedades autoinmunes como hipotiroidismo, enfermedad de Crohn, lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoide se encuentran también en el origen del problema, así como los tratamientos con radioterapia o quimioterapia. En este último caso, el de las personas afectadas por un tratamiento contra el cáncer, la reimplantación del tejido ovárico puede ser una solución para tener un hijo. Para el resto, la maternidad pasa por la reproducción asistida con donación de óvulos, explica la doctora Mancini, quien puntualiza que la Fecundación In Vitro no es válida para el fallo ovárico prematuro.

¿Cómo sospechar que existe un problema? Lo primero, siempre, es fijarse en la regularidad y si hay alteraciones en la menstruación. A partir de ahí, existen ciertos síntomas como cambios repentinos de humor, dificultades para conciliar el sueño, dolor de cabeza y ansiedad.

Es fundamental acudir al ginecólogo en cuanto notemos el mínimo cambio en la regla. También, finaliza la ginecóloga de EVA, que se tenga en cuenta que puede darse este problema, ya que muchas mujeres ni siquiera lo conocen. La solución: el diagnóstico precoz mediante el estudio en la analítica sanguínea de dos hormonas, la FSH y el estradiol, y repetir las pruebas a los treinta días para confirmarlo.

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia