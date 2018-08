Los diez sencillos trucos para desperdiciar menos alimentos en casa

Hacer una compra responsable

Además de acudir al supermercado con el estómago lleno para no comprar más de la cuenta, hacer la lista de la compra tieniendo en cuenta lo que falta en la despensa y la nevera ayuda a no adquirir más productos que los necesarios.

Las ofertas 2x1 o 3x2 son tentadoras, pero no se debe caer en ellas si no tenemos la posibilidad de congelar los productos o consumirlos antes de la fecha de caducidad. Si estos productos no entraban dentro de tu lista de la compra, hay que recordar eliminar alguno de los alimentos pendientes de adquirir.