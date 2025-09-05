Rafa Guerrero. psicoterapeuta y Doctor en educación: «Un niño sobreprotegido va a ser una persona adulta manipulable y que no va a saber tomar decisiones»

Cuenta la periodista Eva Millet en su libro 'Hiperpaternidad' la curiosa anécdota de una joven norteamericana que, durante una estancia de estudios en Barcelona, se quedó encerrada en un ascensor. En vez tocar el botón de alarma o llamar a la empresa del montacargas, pidió socorro con su smartphone a su madre, que estaba en Florida, a 7,500 kilómetros de distancia. Ella fue la que envió al técnico.

Un ejemplo que puede resultar exagerado para hablar de la sobreprotección de los hijos. Y es que una de las cosas más complicadas en la tarea como padre es la educación de los pequeños sin sobreprotegerles. Encontrar el equilibrio perfecto entre el control y la libertad en su crecimiento se antoja complicado, ya que a nadie le gusta ver sufrir a sus hijos, de ahí que muchas veces ni se le deje sufrir ni estar triste ni hacer frente a las dificultades que el mundo les otorga sin ayuda alguna.

El riesgo de la sobreprotección de los hijos: indecisión y falta de autoestima

¿Cuántas veces los padres y madres han hecho algo por ellos que eran totalmente capaces de hacer sin supervisión?. En este contexto, el psicólogo Rafael Guerrero lo tiene bastante claro: la sobreprotección de los padres debilita la autonomía del niño, dejando secuelas que perduran en la vida adulta, como la indecisión, la falta de autoestima o la imposibilidad de decir «no». Así lo manifiesta el psicoterapeuta y Doctor en educación en una conversación con Álex Fidalgo, en el pódcast 'Lo que tú digas', donde el experto advierte a los padres que impiden a sus hijos asumir riesgos y equivocarse.

«Cada vez que sobreprotegemos, enviamos un mensaje implícito muy potente: 'no eres capaz'», explica en el pódcast, que ha sido subido a la plataforma digital Tik Tok. Un mensaje que repetido a lo largo del tiempo - y más aún desde la infancia - termina calando en la personalidad del joven. «El niño empieza delegando en mamá y papá, y acaba sintiendo que no puede hacer las cosas por sí mismo. Va a ser una persona adulta manipulable y que no va a saber tomar decisiones».

Cuenta el experto además que sobreproteger al niño es ya de por sí desprotegerlo, y supone un ataque a su capacidad de aprender, hacerse independiente y desarrollar su autonomía y autorregulación. Privarle de ir logrando pequeños éxitos habiendo primero tropezado en numerosas ocasiones. «La sobreprotección ocurre cuando el padre o la madre se dejan guiar por sus propios miedos infantiles», explica el especialista.

En este vídeo hablo de lo que ocurre cuando un niño crece en un entorno de sobreprotección. Si no se le permite equivocarse, frustrarse o tomar decisiones, ese niño se convierte en un adulto con dificultades para poner límites, decir que no y sostenerse en la incertidumbre.

En la explicación, Guerrero pone el foco en actividades cotidianas del día a día como que el niño juegue solo, coma de manera autónoma o monte de bicicleta. «El niño no tiene miedo, tiene curiosidad», insiste, y al impedir que explore por temor al error, se impide también que crezca.

Acompañar durante el proceso de aprendizaje

Apunta el experto, que no hay que caer tampoco en la permisividad, sino que la clave está en el acompañamiento durante el proceso de aprendizaje. «La primera vez que coges un cuchillo, no lo haces bien; la primera vez que juegas a los bolos, no haces un pleno», comenta con seguridad, sobre una sobreprotección generará personas con dificultad para afrontar situaciones de cualquier dificultad. Un factor de riesgo para desarrollar trastornos de ansiedad o depresión en la edad adulta.

En España cada vez es más normal que los adolescentes hablen de salud mental o identifiquen posibles problemas. Así, según el último informe elaborado por UNICEF España, 'La salud mental es cosa de niños, niñas y adolescentes', el 41% de los adolescentes en España -4 de cada 10- manifiesta haber tenido o creer haber tenido un problema de salud mental en los últimos doce meses. Sin embargo, este informe elaborado a partir de las opiniones de los jóvenes refleja que de ese 41%, más de 1 de cada 3 adolescentes no ha hablado con nadie sobre esos problemas y más de la mitad no ha pedido ayuda.